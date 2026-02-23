Durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, las energías astrales se mueven con intensidad y marcan un periodo clave para varios signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones de la astróloga cubana Mhoni Vidente, este cierre de febrero y comienzo de marzo trae oportunidades importantes en el amor y en los asuntos económicos.

A continuación, los signos que, según sus visiones, tendrán mayor fortuna en temas sentimentales y financieros.

Aries

Para Aries, esta semana representa avance. En el terreno del amor, podrían presentarse encuentros inesperados o reconciliaciones que traen estabilidad emocional. En lo económico, se visualizan propuestas laborales o ingresos extra derivados de proyectos que estaban detenidos. La clave será tomar decisiones rápidas, pero bien pensadas.

Tauro

Tauro se posiciona como uno de los signos más favorecidos en cuestiones materiales. Se anuncian mejoras en finanzas, pagos pendientes que se liberan o acuerdos que comienzan a rendir frutos. En el amor, la energía favorece conversaciones claras que fortalecen la relación de pareja o abren la puerta a un compromiso más sólido.

Leo

La fortuna acompaña a Leo tanto en el ámbito profesional como en el sentimental. En dinero, podrían llegar reconocimientos, bonos o nuevas responsabilidades que impliquen mejora económica. En el amor, la pasión se intensifica y se fortalecen los vínculos. Para quienes están solteros, surge la posibilidad de iniciar una relación significativa.

Escorpión

Escorpión vive una semana de cambios favorables. En lo financiero, se visualiza crecimiento a través de alianzas o decisiones estratégicas. En el amor, se superan conflictos recientes y se renueva la confianza. La energía invita a dejar atrás dudas y apostar por lo que realmente se desea.

Capricornio

Capricornio verá avances claros en temas económicos. Es una etapa en la que el esfuerzo previo comienza a dar resultados visibles. En el plano sentimental, la estabilidad se consolida y las relaciones se fortalecen a través del diálogo y la constancia. La disciplina será su mejor aliada.

El periodo del 23 de febrero al 1 de marzo marca un punto de transición donde el equilibrio entre emoción y estrategia puede marcar la diferencia en el amor y en el dinero.

Con información de Mhoni Vidente

BB