Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo, quien fue abatido en un operativo encabezado por fuerzas federales en Jalisco.

Nacido en 1966 en Aguililla (Michoacán) Oseguera Cervantes migró a Estados Unidos en s,u juventud, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México.

A su regreso, en los años noventa, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas al Cártel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cártel Nueva Generación (CNG), a inicios de la década de 2010.

Bajo su liderazgo, el CNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

Durante su mando, la organización fue señalada por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

Entre los episodios de mayor impacto atribuidos a “El Mencho” destaca el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (ahora secretario de Seguridad federal), Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la capital del país, dejando varios muertos y heridos.

También, se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el derribo de un helicóptero militar en 2015, así como operativos violentos y bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.

El grupo criminal además ha sido vinculado a múltiples masacres y a centros de operación clandestinos, incluido el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hallado en marzo de 2025, así como propiedades aseguradas en el Occidente del país señaladas como presuntos centros de adiestramiento o exterminio.

Para el Gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de ese país ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

Pese a múltiples operativos en su contra durante más de una década, “El Mencho” logró evadir la captura hasta ayer, cuando fue abatido durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, generando un clima de violencia en la región con distintos bloqueos de avenidas y quema de vehículos y negocios.

El abatimiento de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años en México, comparable en dimensión a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

Con su muerte, el CJNG pierde a su máxima cabeza y comienza una nueva etapa, en medio de dudas sobre cómo se reorganizará y qué efectos tendrá en el crimen organizado en México.

Un historial de bloqueos y violencia

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación, fue durante años el criminal más buscado por autoridades mexicanas e internacionales. Se le perseguía por delitos relacionados con el tráfico de drogas y por encabezar una de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor influencia en México y el mundo. Ayer, finalmente, fue abatido por el Ejército Mexicano.

El operativo que culminó con su muerte fue ejecutado por las Fuerzas Armadas, que lograron ubicarlo después de varios intentos fallidos. En el pasado, el capo había conseguido evadir la acción de la justicia en distintos operativos.

Uno de los primeros episodios ocurrió en 2012. Aunque la intervención no fue confirmada oficialmente, se registraron múltiples bloqueos, presuntamente relacionados con un operativo en Zapopan o Tonaya. Las autoridades federales no ofrecieron detalles, pero se reportaron siete bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 15 más en otros municipios de Jalisco. El saldo fue de al menos 26 vehículos incendiados y 35 utilizados como barricadas.

Otro intento relevante tuvo lugar el 1 de mayo de 2015. Ese día, un operativo de fuerzas federales desató una reacción violenta del crimen organizado en distintos puntos del estado. Durante el fallido intento de captura, integrantes del grupo criminal dispararon un lanzacohetes RPG, de origen soviético, con el que derribaron un helicóptero Cougar, matrícula 1009, de la Fuerza Aérea Mexicana. En el ataque murieron ocho elementos del Ejército y uno más de la entonces Policía Federal.

Los hechos ocurrieron en Villa Purificación y marcaron un parteaguas en los niveles de violencia en Jalisco. Aquella jornada dejó al menos 39 bloqueos y cuatro enfrentamientos en 25 municipios. Mientras el convoy del capo lograba huir, fueron abatidos nueve integrantes del grupo criminal.

Tras esos acontecimientos, el gobierno federal, encabezado entonces por el presidente Enrique Peña Nieto, anunció el inicio de la Operación Jalisco, con la participación de más de seis mil elementos.

Semanas después, el 23 de junio de 2015, fue reaprehendido en Zapopan Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo del líder del cártel. En un juicio en Estados Unidos, fiscales señalaron que fue él quien ordenó el derribo del helicóptero en Villa Purificación.

