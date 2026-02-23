La actriz Issabela Camil fue una de las muchas afectadas por la jornada de bloqueos en Jalisco que se suscitó el día de ayer en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en diversos puntos carreteros del estado. Camil se trasladaba junto con el elenco de la obra Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve a la capital de Jalisco.

A través de sus historias de Instagram, la actriz informó que el espectáculo no pudo presentarse en Guadalajara debido a que les tocó el enfrentamiento en la carretera. Así mismo, a través del mismo medio, compartió el comunicado oficial del Teatro Galerías en el que se informaba la cancelación de la fecha puesta para el 22 de febrero, la cual fue reagendada para el próximo miércoles 25 del mismo mes, en punto de las 20:00 horas.

Una vez aclarada la situación del evento, Issabela Camil narró la situación vivida el día de ayer:

"Estamos muy preocupados por esta situación que se dio. Nosotros teníamos hoy nuestra función de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve en el Teatro Galerías y, de nuestro trayecto de León a Guadalajara, nos encontramos con un bloqueo y, pues, obviamente, todos en la carretera tuvimos que regresar como pudimos a resguardarnos" dijo la actriz.

Por último, Camil pidió a la gente no salir de casa y atender todos los cuidados necesarios ante una situación que calificó de "lamentable" y que aqueja todo el país.

OB