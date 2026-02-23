El Mencho: La sorprendente colección de canciones que mencionan al fallecido líder del CNG

La figura del fallecido líder del CNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no solo marcó la historia reciente del crimen organizado en México, sino que también dejó huella en la música popular. Diversos intérpretes han hecho referencia a su nombre en canciones que circulan en plataformas digitales, configurando una inesperada colección de temas que reflejan cómo el narcotráfico permea en la cultura sonora.

En los últimos años, los llamados corridos bélicos, narco corridos y otras vertientes del regional mexicano han incorporado en sus letras referencias a figuras del crimen organizado, ya sea de forma explícita o mediante apodos y alusiones indirectas. Este fenómeno no es nuevo, pero sí ha encontrado un nuevo impulso en la era del streaming, donde las plataformas de música amplifican contenidos sin las restricciones que antes imponían la radio o la televisión, convirtiéndose en un género popular entre los oyentes.

Más que simples menciones, estas canciones suelen construir narrativas que mezclan poder, lealtad, violencia y ascenso social, haciendo apología al delito, elementos que conectan con ciertos públicos y que, al mismo tiempo, generan fuertes críticas, algunos incluso buscan censurarlas o prohibirlas.

Especialistas han señalado que este tipo de composiciones pueden entenderse como una forma de crónica popular contemporánea, aunque también enfrentan cuestionamientos por el riesgo de romantizar figuras vinculadas a actividades ilícitas.

La circulación de estos temas no solo responde a una expresión artística, sino también a una lógica de mercado: las canciones que aluden a personajes polémicos suelen generar curiosidad, conversación y millones de reproducciones. Así, la música se convierte en un espejo —y a la vez en un amplificador— de realidades complejas que atraviesan distintas regiones del país.

Canciones que mencionan al fallecido líder del CNG

El Fantasma, Luis R Conriquez - Nemesio

Enigma Norteño - ¿Van a querer más?

Fuerza Regida - CNG

Gerardo Ortiz - El M

Grupo Codiciado - El Señor de los Gallos

Lenin Ramírez - Soy Mencho

Los Alegres del Barranco - El dueño del palenque

Luis R Conriquez, Jasiel Nuñez - GTA

Natanael Cano ft Los Hijos de García - El Mencho

