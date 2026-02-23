Robbie Williams en México: Fecha y venta de boletos

El pop británico volverá a sonar en grande en la capital del país. Robbie Williams confirmó su regreso a México con un concierto el próximo 7 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes , marcando su primera presentación en solitario en la Ciudad de México en ocho años.

La visita forma parte de su nueva gira mundial y representa su retorno al país tras su participación en el Corona Capital en 2018. Ahora, el cantante británico regresa con espectáculo propio y un repertorio que combina nostalgia y material reciente.

Nueva etapa musical: “BRITPOP” y el fenómeno “Betterman”

El tour acompaña el lanzamiento de su álbum número trece, “BRITPOP”, publicado en enero de 2026. El disco debutó en el primer lugar de las listas del Reino Unido y reafirmó su estatus como una de las figuras más exitosas del pop británico. Con este logro , Williams amplía su récord de álbumes número uno y suma a su trayectoria 18 premios BRIT.

El material incluye sencillos como “Rocket”, “Human” y “Pretty Face”, además de colaboraciones con artistas como Chris Martin, Jesse & Joy y Gary Barlow.

A la par del éxito musical, el artista británico también ha ganado renovada atención mediática por la película “Betterman”, un retrato íntimo de su vida que explora sus altibajos personales y profesionales. El filme ha sido celebrado por mostrar una faceta más vulnerable del cantante y por reconectar con nuevas generaciones.

La gira europea de “BRITPOP” ha reunido a más de 1.2 millones de asistentes en estadios del continente, con un montaje que mezcla producción visual de gran formato y los clásicos que lo consolidaron como estrella global. En México no faltarán himnos como “Angels”, “Feel”, “Rock DJ” y “Let Me Entertain You”, canciones que marcaron a toda una generación.

Fechas de preventa y venta general

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster en distintas etapas:

Venta Beyond: 26 de febrero, 09:00 horas

26 de febrero, 09:00 horas Preventa Priority: 27 de febrero, 09:00 horas

27 de febrero, 09:00 horas Preventa Banamex: 2 de marzo, 11:00 horas

2 de marzo, 11:00 horas Venta general: 3 de marzo, 11:00 horas

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales.

El regreso de Robbie Williams a la CDMX promete ser uno de los eventos musicales más destacados de 2026. Con nueva música, una gira de gran formato y un renovado impulso mediático, el cantante británico vuelve dispuesto a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más carismáticas del pop internacional.

TG