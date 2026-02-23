Luego de 24 horas del operativo militar en Tapalpa, en el que se abatió a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y que desató múltiples bloqueos y enfrentamientos, la mayoría de los comercios en la ciudad de Guadalajara permanecen cerrados .

En un recorrido hecho por este medio, se constató que negocios como gasolineras, bancos y tiendas de conveniencia seguían cerrados en la ciudad, incluidos los ubicados en el primer cuadro, así como el Mercado Corona y el corredor de Chapultepec.

Apenas unas pocas farmacias permanecían abiertas; entre ellas, las sucursales de Farmacias Guadalajara en la colonia Parques del Auditorio, en Zapopan, y la ubicada frente a Plaza Guadalajara. En ambas solo dejaban entrar a un grupo de personas, con un lapso de tiempo para poder hacer sus compras.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Entre ellas estaba Sara, quien vive cerca del Mercado Alcalde; sin embargo, la premura de los cierres de los comercios por los hechos de inseguridad provocó que ya no alcanzara a hacer compras a tiempo el domingo por la tarde, por lo que tuvo que acudir desde temprano hoy.

“Vine a comprar lo único indispensable: leche, pasta y eso, para mis mascotas, porque nada está abierto. Ayer ya no había nadie; como a las 11:30 am ya empezaron a cerrar”, dijo al salir de las Farmacias Guadalajara del Centro tapatío.

Mayra y Jesús, turistas, se hospedaron en el Centro Histórico, pero también tuvieron que salir a comprar algunos insumos debido a que el domingo ya estaba cerrado: “Apenas ahorita estuvimos caminando y nos dijeron que aquí estaba abierto. Compramos cepillo de dientes, enjuague bucal”, dijo Mayra.

En el Soriana de avenida Juárez había mucha afluencia de personas que acudieron a hacer compras ante la falta de tiendas abiertas desde el domingo en la tarde.

“No había nada, estaba todo cerrado. Buscamos en Alcalde, pero todo cerrado, hasta la Catedral, todo cerrado”, dijo Antonio, quien vive cerca del Centro Histórico y acudió al ubicado en el primer cuadro tapatío.

En el Soriana de la avenida Pablo Neruda y Terranova, por la zona de Providencia, también se registraba una importante fila de personas a la espera de poder ingresar para llevar a cabo algunas compras de alimentos y otros insumos.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Donde también hubo alta afluencia de personas fue en tortillerías ; en algunas de ellas, ubicadas en el Centro Histórico o en el municipio de Zapopan, se observaban largas filas de personas a la espera de poder comprar tortillas, al igual que en otros negocios como cremerías.

El centro comercial Plaza Patria, en los límites de Guadalajara y Zapopan, permanecía también cerrado.

La avenida López Mateos, por su parte, tenía poca afluencia de vehículos, pese a que es una de las vialidades más congestionadas durante días laborales y horas pico; mismo caso que otras avenidas como Vallarta, Federalismo, Américas, Hidalgo y Chapultepec, entre otras.

SV