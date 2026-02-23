Este pasado 22 de febrero, autoridades federales de la Secretaría de la Defensa Nacional reportaron el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder y fundador del grupo delictivo Cártel Nueva Generación (CNG), durante un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco, con el apoyo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Esta organización criminal surgió en 2009, consolidándose como una de las estructuras criminales con mayor presencia territorial. El Gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por datos que llevaran a su captura. Tras su muerte, la embajada de Estados Unidos hizo un llamado a la población para resguardarse y minimizar movimientos innecesarios.

Luego del abatimiento de “El Mencho”, se desataron diferentes actos violentos en al menos 20 estados del país, siendo Jalisco el más afectado, con bloqueos en carreteras, incendios de autos y quema de unidades de transporte, por lo que se estableció la medida preventiva de suspender las clases en varios planteles escolares.

¿Qué series y documentales hay sobre “El Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" es mencionado en diversos documentales, reportajes de investigación y series de televisión sobre narcotráfico, en los que se retrata su ascenso de expolicía a uno de los capos más buscados del mundo.

El Mencho's American Empire en Prime Video (alquiler)

Este documental de aproximadamente 19 minutos de duración se centra específicamente en la figura de El Mencho, investigando cómo ha infiltrado su imperio criminal en Estados Unidos y su perfil como uno de los narcotraficantes más buscados.

Este material documenta la vida, el ascenso al poder y la red delictiva de Nemesio, a la cual se le atribuye con la distribución de drogas y lavado de dinero en EU. Además, detalla la persecución por parte de agencias estadounidenses (DEA) por capturar al capo.

El Sicario de Noticias Telemundo en YouTube

El episodio 3 de esta serie de investigación detalla cómo opera el Cártel Nueva Generación, incluyendo testimonios sobre las "reglas de oro" impuestas por "El Mencho" a sus sicarios en cuestión de disciplina, las cuales incluyen no consumir drogas.

Además, en 25 minutos ahonda más sobre su estructura delictiva, enfocándose en el reclutamiento de jóvenes por parte del grupo delictivo. También se menciona su pasado como policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco.

Trafficked with Mariana Van Zeller de National Geographic

Aunque la serie no cuenta con episodio dedicado exclusivamente a El Mencho, tiene episodios dedicados al Cártel Nueva Generación (CNG), donde analiza la influencia del líder y su organización, enfocándose en el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína, además de armas de fuego al país. Todo ello de la mano de la galardonada periodista Mariana Van Zeller.

Mundo Narco en Spotify

Este podcast tiene múltiples episodios dedicados a la vida de Nemesio Oseguera "El Mencho". El capítulo 25 titulado "El Mencho": De policía a líder internacional de las drogas", se relatan sus inicios en los cuerpos de seguridad y cómo se convirtió en una figura clave del narcotráfico.

El episodio 26 titulado "El Mencho: Cómo consolidó un imperio de drogas internacional" se enfoca en la expansión estratégica del CNG bajo su mando. En la temporada 2, episodio 10 titulado "Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", se realiza una revisión actualizada de su estatus en la organización.

AO