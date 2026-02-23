Las redes sociales volvieron a encenderse luego de que Adrián Marcelo compartiera su postura sobre el operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , identificado por las autoridades como líder del Cártel Nueva Generación (CNG). La publicación del comediante provocó una avalancha de reacciones y lo colocó nuevamente en el centro de la conversación digital.

El domingo 22 de febrero, el conductor utilizó su cuenta en X para lanzar una pregunta dirigida a sus seguidores acerca de si debía preocuparse tras la muerte de “El Mencho”. El mensaje, que varios interpretaron como irónico, comenzó a circular con rapidez y generó opiniones encontradas.

Además, en su comentario hizo alusión a la posible permanencia de la venta de droga en centros nocturnos y mencionó la cercanía del Mundial, referencias que para algunos usuarios resultaron fuera de lugar. Las respuestas no se hicieron esperar y derivaron en críticas, señalamientos y un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad pública al abordar temas relacionados con la violencia.

Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una burla ante la muerte del capo; mientras otros señalaron que se trataba de su estilo de humor. Ante ello horas después, el mensaje fue eliminado, pero la conversación continuó.

Posteriormente, el regiomontano difundió otra publicación en la que afirmó que "vivir en México es apoyar al crimen organizado", al sostener que distintas actividades cotidianas tendrían vínculos indirectos con estructuras ilícitas.

"Votaste por un político en Michoacán? Comiste en un restaurante de mariscos en Mazatlán? Te subiste a un taxi en Cancún? Compraste una factura en Monterrey? Fumaste mota en CDMX? Sobornaste un tránsito en Guadalajara? Fuiste a un after a un lugar fuera de horario? Fuiste a Tulum? Fuiste al Palenque en Aguascalientes? Escuchas corridos tumbados? Fuiste a la Feria de León o Cd. Juárez? Felicidades, también apoyaste al CO", agregó.

Por último, incluyó una referencia a quienes, según su postura, buscan generar culpa por el consumo de sustancias "prohibidas", y remató asegurando que el país seguirá siendo un "narcopaís" , con o sin la participación individual.

