Netflix: Los estrenos imperdibles del 23 al 28 de febrero

Si estás buscando qué ver para cerrar el mes con maratón incluida, Netflix llega con nuevos estrenos en esta última semana que prometen llamar la atención te todos los usuarios. L a plataforma más vista del mundo renueva su catálogo del 23 al 28 de febrero con títulos que combinan romance, adrenalina y clásicos musicales ideales para cantar a todo pulmón desde casa.

Como parte de su estrategia habitual, el gigante del streaming apuesta tanto por sus producciones originales más exitosas como por contenidos que ya se han convertido en favoritos del público. El objetivo de Netflix es claro, ofrecer opciones para todos los gustos en los últimos días del mes y mantener a sus suscriptores siempre con algo nuevo por descubrir.

Ya sea que prefieras historias de amor de época, la intensidad del deporte a máxima velocidad o películas ligeras para disfrutar en familia, esta semana hay propuestas pensadas para cada tipo de espectador. Si quieres actualizar tu lista y no perderte ningún estreno, aquí te contamos qué llega a Netflix en estos últimos días de febrero.

¿Qué ver en Netflix?

Bridgerton – Temporada 4, Parte 2

Una de las series más exitosas y comentadas de la plataforma regresa para cerrar la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie. Inspirada en el clásico cuento de Cenicienta, esta nueva entrega profundiza en un romance marcado por las diferencias sociales, los secretos y las expectativas familiares.

En esta segunda parte, la relación enfrenta nuevos obstáculos mientras l a identidad de Sophie y su pasado cobran un peso determinante en el destino de la pareja. Con la estética elegante, los bailes deslumbrantes y las intrigas características de la alta sociedad londinense, la serie promete momentos de tensión, pasión y decisiones que podrían cambiarlo todo para los Bridgerton.

Formula 1: Drive to Survive – Temporada 8

Para quienes prefieren la acción y la adrenalina, la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive vuelve a encender los motores. La serie documental ofrece un acceso privilegiado al detrás de cámaras del campeonato mundial, mostrando no solo lo que ocurre en la pista, sino también las tensiones, estrategias y rivalidades que se viven fuera de ella.

Pilotos, directores y escuderías enfrentan una temporada donde cada punto cuenta y cada error puede costar el campeonato. Con testimonios exclusivos y momentos inéditos, la producción revela la presión constante por subir al podio en un deporte donde solo hay una meta: ganar.

Todos los estrenos de Netflix del 23 al 28 de febrero

24 de febrero

Mamma Mia! (Película)

Mamma Mia! Vamos otra vez (Película)

26 de febrero

Bridgerton: Temporada 4 Parte 2 (Serie)

27 de febrero

Formula 1: Drive to Survive – Temporada 8 (Serie documental)

