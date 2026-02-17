La primera temporada de "El Caballero de los Siete Reinos" llegará a su fin con la publicación del capítulo seis en la plataforma de streaming HBO Max.

Con la llegada de "El Caballero de los Siete Reinos", el spin-off de la popular serie de HBO "Juego de Tronos", la espera para miles de fanáticos finalizó. Ahora, el universo creado por George R. R. Martin continúa expandiéndose con una historia que acontece décadas después de los hechos de "La Casa del Dragón".

El pasado domingo 15 de febrero se estrenó el quinto capítulo, en el que, tras el Juicio de los Siete solicitado por el príncipe Targaryen, Duncan... sigue vivo, aunque tendrá que enfrentarse a las consecuencias de la batalla.

Ahora los usuarios de la plataforma de streaming HBO se encuentran a la espera del sexto capítulo.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el sexto capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos"?

La primera temporada de "El Caballero de los Siete Reinos" está compuesta por seis episodios, los cuales se han ido estrenando semanalmente, a excepción del cuarto, que fue movido al viernes 6 de febrero para que no compitiera con la transmisión del Super Bowl LX.

El sexto episodio, el último de esta primera temporada, podrá verse el próximo domingo 22 de febrero en punto de las 21:00 horas por HBO.

¿De qué trata "El Caballero de los Siete Reinos"?

"El Caballero de los Siete Reinos" se ubica temporalmente un siglo antes de los sucesos de "Juego de Tronos" y 70 años después de "La Casa del Dragón".

Basada en tres novelas de George R. R. Martin, la trama sigue las vidas de un destacado caballero conocido como Ser Duncan El Alto y Egg, su fiel escudero.

Los Targaryen siguen al mando de los siete reinos en un estado de crisis tras la guerra civil y la inminente extinción de los dragones, por ello, el periodo se caracteriza por una paz relativa. "El Caballero de los Siete Reinos" seguirá los desafíos a los que Duncan y Egg tendrán que enfrentarse durante sus aventuras, los cuales podrán a prueba sus habilidades.

Esta entrega se enfoca en un lado poco explorado de Westeros, y a diferencia de "Juego de Tronos" y "La Casa del Dragón", apuesta por un tono mucho más ligero y episodios más breves.

Se tiene previsto que la segunda entrega llegue al streaming en el 2027. En esta pausa de la historia de Duncan y Egg, se espera que sea estrenada la tercera temporada de "La Casa del Dragón", a mediados de este año.

