Cumbres Borrascosas: Diferencias entre la nueva adaptación con su versión literaria

El estreno en cines de la nueva versión de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, volvió a poner en el centro de la conversación la célebre novela de Emily Brontë. Al mismo tiempo, la película generó debate entre lectores y especialistas debido a los numerosos cambios que introduce respecto al texto publicado en 1847.

La propuesta cinematográfica se presenta como una reinterpretación que asume amplias libertades: altera perfiles de personajes, reorganiza la estructura del relato y deja fuera episodios relevantes. A continuación se detallan algunas de las diferencias más significativas entre el largometraje y la obra original. Atención: hay referencias directas a momentos clave de la historia.

Uno de los cambios más notorios es la supresión o modificación de figuras centrales. En la novela, Mr. Lockwood funciona como narrador y testigo externo de los acontecimientos; en la película, simplemente no aparece. Tampoco está presente Hindley, hermano de Cathy y antagonista fundamental que somete a Heathcliff a constantes abusos. En la adaptación apenas se menciona la existencia de un hermano fallecido, sin desarrollo alguno. De igual forma, desaparece Frances, esposa de Hindley y madre de Hareton, quien no tiene representación en pantalla.

La figura de Mr. Earnshaw también sufre una transformación importante. En el libro es retratado como un hombre bondadoso que acoge a Heathcliff y lo integra a la familia. En la versión cinematográfica, en cambio, se convierte en un padre autoritario y violento. El filme combina rasgos de Earnshaw y de Hindley en un solo personaje: el padre de Cathy aparece como una persona cruel, marcada por el alcoholismo y las deudas, cuya conducta precipita la decadencia de la propiedad. Esta decisión modifica el origen de los conflictos familiares y el sufrimiento de los protagonistas.

Otro punto que generó discusión fue el tratamiento del origen de Heathcliff. En la novela, su procedencia es incierta; se le describe como un niño de piel oscura, con posibles vínculos con India, Asia o América, lo que ha dado lugar a lecturas sobre exclusión racial. En la película, el personaje es interpretado por Jacob Elordi, actor caucásico, lo que motivó críticas por un supuesto “blanqueamiento”. Fennell explicó que su elección responde a su experiencia personal como lectora y a su interés en resaltar el componente sadomasoquista de la relación central.

También cambian los papeles de Nelly y Joseph. En la obra literaria, Nelly es criada y narradora parcial de la historia, encargada de diversas labores domésticas. En el largometraje, su rol se aleja de esa función servicial y se aproxima más al de compañera cercana de Cathy. Joseph, por su parte, deja de ser el hombre mayor y rígido del libro para convertirse en un personaje joven con matices cómicos, al que se le atribuye una relación sexual con una sirvienta, elemento inexistente en el texto original.

La estructura narrativa arranca de manera distinta. Mientras que la novela inicia con la llegada de Lockwood a Thrushcross Grange, la película abre con una escena explícita en la que el pueblo celebra el ahorcamiento de un desconocido. Este cambio modifica tanto el tono como el punto de partida del relato.

La dinámica de la familia Linton también se redefine. En el libro, Edgar e Isabella son hermanos que conocen a Cathy y Heathcliff desde la infancia. En la adaptación, Edgar es presentado como un hombre mayor e Isabella aparece como su protegida, no como su hermana. Además, ambos se integran a la trama cuando los protagonistas ya son adultos.

En cuanto a la relación entre Cathy y Heathcliff, la novela retrata un vínculo intenso, pero sin descripciones sexuales. La película incorpora varias escenas explícitas y explora abiertamente la sexualidad de Cathy. Se muestra, por ejemplo, su despertar tras observar a Joseph y Zillah en los establos, así como momentos de autoexploración que no figuran en el libro.

El desenlace es otro de los puntos de mayor divergencia. La cinta concluye de forma abrupta con la muerte de Cathy y omite toda la segunda parte de la novela, centrada en la venganza de Heathcliff, la historia de la siguiente generación y su progresiva inestabilidad. Personajes esenciales como Catherine Linton, hija de Cathy y Edgar, no aparecen en la adaptación.

En el filme, Cathy pierde al bebé durante su enfermedad y fallece a causa de sepsis; en la novela, muere tras un parto prematuro acompañado de una crisis mental. Por último, la versión cinematográfica prescinde de los elementos sobrenaturales que forman parte del universo creado por Brontë. En el libro hay apariciones fantasmales de Cathy, un acecho persistente sobre Heathcliff y relatos de aldeanos que aseguran ver a los amantes vagando por los páramos después de su muerte. Ninguno de estos componentes está presente en la propuesta dirigida por Emerald Fennell.

