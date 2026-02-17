El día de hoy, el periodista Carlos Jiménez conocido como el "C4" publicó tres videos en el que se muestra cómo Ángela Aguilar y Christian Nodal son escoltados por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Federal. El suceso habría ocurrido, de acuerdo con el propio periodista, la misma noche en que se presentó el ataque a una zona cercana al rancho de Pepe Aguilar en donde su hija también tiene una casa el pasado jueves 12 de febrero.

Según lo narrado por Jiménez, Nodal y Aguilar habrían terminado rodeados fuerzas de seguridad luego de una dramática confusión tras el combate al ataque en carreteras de Zacatecas.

La cronología de hechos habría sido la siguiente: tras alertarse ataques en carreteras de Villanueva, Tabasco, con vehículos incendiados, elementos de seguridad se presentaron en el lugar señalado para atender los diversos incidentes. A la par, Ángela Aguilar y Christian Nodal salieron del rancho cercano a la zona para dirigirse al aeropuerto con plan de tomar un vuelo, sin embargo, al enterarse del ataque activo por el área, decidieron regresarse al rancho por seguridad. Este movimiento fue visto por elementos de seguridad, quienes persiguieron a los artistas hasta su propiedad.

Una vez dentro del rancho, la situación se logró esclarecer. No obstante, luego del estrés y miedo por la situación vivida, los artistas habrían solicitado a las autoridades que les acompañaran al aeropuerto para asegurarse de que ningún incidente lamentable les pasara a los cantantes. Entonces, elementos de las tres coordinaciones de seguridad mencionadas, escoltaron a Aguilar y Nodal hasta que abordaron el vuelo que debían tomar. El acto, de acuerdo con el video, fue agradecido personalmente por Christian Nodal, quien saludó de mano a los elementos.

Los videos salen a la luz unos días después de que se hablara de un posible ataque del crimen organizado contra la familia Aguilar, rumor que fue descartado por el propio Pepe quien, a través de un comunicado, aseguró que la situación de inseguridad se había presentado casualmente cerca de espacios pertenecientes a su familia, pero que todos sus integrantes estaban bien. Dicha situación fue confirmada primero por el gobierno de Zacatecas y posteriormente por el Gobierno federal.

