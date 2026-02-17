Therian: Guía para entender términos como "Teriotipo y shifting"

En las últimas semanas, plataformas como TikTok se han llenado de grabaciones en las que aparecen personas usando máscaras, colas y otros accesorios de animales, desplazándose en cuatro extremidades o realizando saltos. Estas publicaciones han dado visibilidad a los llamados therian, integrantes de una comunidad cuyos miembros afirman identificarse, de manera parcial, con animales no humanos.

Aunque para muchos usuarios este fenómeno parece reciente, sus antecedentes se remontan a la década de los noventa. Sin embargo, la difusión masiva en redes sociales (donde el término therian supera el millón y medio de publicaciones) despertó dudas sobre su significado y sobre los conceptos que emplea este grupo.

¿Qué implica ser therian?

La palabra proviene de teriantropía, término formado a partir de los vocablos griegos therion (“bestia” o “animal salvaje”) y anthropos (“ser humano”). En foros y espacios digitales administrados por la propia comunidad, la definición más aceptada describe a un therian como “persona que se identifica con un animal no humano”.

Quienes adoptan esta identidad señalan experimentar una conexión o familiaridad con la vivencia de ser un animal, ya sea doméstico, salvaje o incluso perteneciente a una especie extinta.

El concepto de teriotipo

Dentro del lenguaje interno del grupo, el término teriotipo se utiliza para nombrar al animal con el que cada individuo se identifica. Es decir, se refiere a la especie que representa su identidad dentro de la comunidad.

Una guía difundida en internet en 2010 explica que un therian “estándar” suele asociarse con un solo animal. No obstante, también existen los llamados polytherian, personas que se reconocen en más de una especie. Asimismo, se menciona a los cladotherian, cuyo teriotipo no corresponde a una subespecie concreta, sino a un conjunto más amplio de organismos. Por ejemplo, alguien podría identificarse no con un gato o un leopardo en particular, sino con la familia completa de los felinos.

Otherkin, una categoría más amplia

Diversos espacios de discusión indican que los therian forman parte de una subcultura mayor denominada otherkin, palabra compuesta por los términos ingleses other (otro) y kin (linaje).

La psicóloga catalana Cristina Agud señala en uno de sus textos que esta subcultura agrupa a personas cuya identidad no se limita a lo humano, ya que pueden identificarse con animales, seres mitológicos e incluso entidades extraterrestres.

El significado de shifting

Otro de los conceptos recurrentes en esta comunidad es shifting, que en español se traduce como “cambio”. El término describe las distintas formas en que una persona expresa su teriotipo.

El llamado shifting mental hace referencia a momentos en los que el individuo reacciona como el animal con el que se identifica. Esto puede manifestarse mediante conductas como aullidos o ladridos, expresiones que han tenido amplia circulación en redes sociales.

También se habla de shifting fantasma, experiencia que consiste en percibir o imaginar extremidades propias del animal (como colas o garras) aunque físicamente no existan.

Uno de los temas más debatidos dentro de los foros therian es la transformación corporal. La mayoría de los integrantes reconoce que no existen procedimientos para alterar el cuerpo humano y convertirlo en el de otro animal. Sin embargo, se menciona la presencia de pequeños grupos que sostienen lo contrario, lo que ha generado discusión al interior de la comunidad.

