Del tráfico a una marea de voces: Maná transforma La Minerva por una noche

La noche del miércoles, el habitual flujo vehicular de Guadalajara se detuvo para dar paso a un evento sin precedentes. El concierto gratuito de la agrupación Maná transformó la emblemática glorieta de La Minerva en un epicentro de congregación masiva. Como parte de las actividades de Vibra Jalisco, más de 170 mil personas se reunieron en este espacio público, creando una atmósfera que combinó la nostalgia musical con la efervescencia del Mundial, justo en la antesala del esperado partido entre las selecciones de México y Corea del Sur.

Desde tempranas horas, el ambiente en las inmediaciones del monumento anticipaba una jornada extraordinaria. Diversos asistentes optaron por pernoctar en la zona para asegurar un lugar privilegiado, emulando la devoción de los aficionados deportivos que aguardan el ingreso a un estadio.

La glorieta, que cotidianamente observa el tránsito de la ciudad con estoicismo, se vio rodeada por una marea humana compuesta por familias, jóvenes y seguidores de diversas generaciones que acudieron al llamado de la banda tapatía.

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El evento inició con la participación de la agrupación Afro Brothers, encargada de preparar el escenario y elevar la energía de los presentes. Posteriormente, la aparición de los integrantes principales desató la euforia colectiva.

Para garantizar la visibilidad en un espacio de tales dimensiones, la producción instaló 19 pantallas gigantes que multiplicaron la imagen de los músicos, permitiendo que la experiencia fuera accesible tanto para quienes se encontraban en las primeras filas como para aquellos que observaban desde la distancia.

Una alineación de talla internacional

Sobre el escenario, la formación se presentó con la solidez de una alineación titular consolidada a lo largo de las décadas. Fher Olvera asumió el liderazgo vocal, acompañado por la contundencia de Alex González en la batería, la precisión de Sergio Vallín en la guitarra y la base rítmica inquebrantable de Juan Calleros en el bajo. Para la audiencia local, estos cuatro músicos representan más que una banda de rock pop; son embajadores culturales que han llevado el nombre de su ciudad a escenarios internacionales.

El repertorio musical funcionó como un recorrido por la memoria colectiva de los asistentes. Temas emblemáticos como "Déjame entrar", "De pies a cabeza" y "Manda una señal" establecieron una conexión inmediata con el público.

Fher Olvera, interactuando con la multitud, demostró el dominio escénico de un veterano que conoce los tiempos exactos para ceder el protagonismo a los coros de la audiencia. Su saludo inicial, desprovisto de artificios, resonó como el reencuentro genuino de quien vuelve a su lugar de origen.

A medida que avanzaba la velada, la ejecución instrumental destacó por su calidad técnica y emotividad. Alex González reafirmó que la percusión puede ser un espectáculo físico por sí mismo, marcando el ritmo de la multitud con cada intervención. Por su parte, Sergio Vallín aportó matices elegantes, explorando influencias de blues y rock latino en piezas como "Corazón espinado", mientras que Juan Calleros mantuvo la cohesión sonora con una discreción que resulta fundamental para la estructura musical del grupo.

El repertorio musical funcionó como un recorrido por la memoria colectiva de los asistentes. EL INFORMADOR/J. Acosta

La nostalgia como elemento unificador

El desarrollo del concierto confirmó que ciertas composiciones han trascendido su estatus comercial para convertirse en himnos populares. Canciones como "Labios compartidos" , "Eres mi religión" y "Vivir sin aire" borraron las barreras generacionales entre los más de 170 mil asistentes. Estas piezas no requirieron análisis críticos, sino que fueron interpretadas por la multitud con la fuerza de quien ha integrado esas letras a su propia biografía.

Durante la presentación, se produjo un momento que evocó las tradiciones clásicas de los conciertos de rock de décadas pasadas, cuando un brasier fue lanzado hacia el escenario. Este fue un recordatorio de que, a pesar del paso del tiempo y la evolución de los espectáculos masivos, ciertas costumbres del público permanecen inalterables.

La recta final del espectáculo se estructuró con los éxitos más contundentes de su catálogo. La interpretación de "No ha parado de llover" generó un ambiente de melancolía compartida, seguida por "En el muelle de San Blas", que demostró la capacidad de la banda para transformar narrativas tristes en cantos de unidad. E l cierre definitivo llegó con "Rayando el sol" y "Oye mi amor" , culminando la noche con una energía desbordante que dejó una impresión duradera en los asistentes.

Tras la conclusión del evento, el espacio urbano comenzó a recuperar paulatinamente su normalidad, pero el impacto cultural de la velada permaneció evidente. A dos años de su última presentación en la capital jalisciense, la agrupación demostró que su relevancia no depende de las tendencias contemporáneas, sino de su arraigo en la identidad local.

El concierto se consolidó como un hito en la historia reciente de la ciudad, reafirmando que la música tiene el poder de transformar, aunque sea por unas horas, la dinámica cotidiana de una metrópoli.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB