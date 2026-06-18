La expectación se encuentra en su punto máximo para el encuentro México vs. Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Los aficionados se preguntan sobre el horario y dónde ver este crucial partido que se disputa hoy, 18 de junio de 2026, en Guadalajara. Ambas escuadras llegan con la motivación a tope tras haber conseguido victorias en sus respectivos debuts, por lo que este enfrentamiento no solo representa tres puntos, sino la posibilidad de asegurar el liderato del Grupo A y dar un paso firme hacia los dieciseisavos de final.

El Estadio Guadalajara será el escenario que albergará este choque de trenes. La Selección Mexicana, bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, buscará aprovechar su condición de local para imponer condiciones ante un combinado asiático que ha demostrado gran resiliencia.

En la primera jornada, el conjunto tricolor superó por un marcador de 2-0 a Sudáfrica, mientras que los surcoreanos lograron una importante remontada para vencer 2-1 a la República Checa, dejando a ambos equipos empatados en la cima de su sector.

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Para el equipo mexicano, este compromiso representa una oportunidad para consolidar su estilo de juego y disipar las dudas que surgieron en algunos lapsos de su partido inaugural. A pesar de la victoria frente a los africanos, el cuerpo técnico sabe que el nivel de exigencia aumentará considerablemente frente a los Tigres de Oriente. Un triunfo hoy representaría un paso más cerca de alcanzar la siguiente ronda, brindando tranquilidad para afrontar el último duelo de la fase de grupos.

Por su parte, la escuadra de Corea del Sur llega a territorio tapatío con la firme intención de arruinar la fiesta local. Durante los días previos, los jugadores asiáticos han sido bien recibidos por la afición de Guadalajara, generando una conexión especial en la ciudad. Sin embargo, dentro del terreno de juego, la camaradería quedará de lado, ya que los surcoreanos son conscientes de que una victoria los colocaría como líderes solitarios del Grupo A.

¿A qué hora es el partido de México vs. Corea y dónde verlo?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México . Este horario estelar ha sido diseñado para que millones de aficionados puedan sintonizar el partido al finalizar su jornada laboral.

Para los seguidores que buscan dónde ver el partido dentro del territorio nacional, existen múltiples opciones tanto en televisión abierta como en plataformas digitales. Las cadenas principales, Televisa y TV Azteca, transmitirán el evento a través de Canal 5 y Azteca 7, respectivamente, contando también con la cobertura de TUDN en televisión de paga.

Asimismo, la plataforma de streaming VIX Premium ofrecerá el encuentro en vivo para todos sus suscriptores, garantizando que nadie se pierda un solo minuto de la acción.

El duelo de esta noche en Guadalajara promete ser uno de los más emocionantes de la presente fase de grupos. Con el liderato en juego y el respaldo de miles de aficionados en las gradas del Estadio Guadalajara, la Selección Mexicana tiene la mesa servida para dar un golpe de autoridad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB