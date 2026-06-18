El amor por la camiseta no distingue fronteras, es por eso que, para este Mundial, miles de aficionados han viajado miles de kilómetros para apoyar a su equipo, tal y como ocurrió en el reciente debut de la selección de Colombia.

La escuadra colombiana tuvo su primer partido, la noche este miércoles 17 de junio, en el Estadio Ciudad de México, y además de los miles de aficionados que llenaron las gradas, varios famosos también se dieron cita para acompañarla.

Estos son los famosos presentes en el debut de Colombia

Uno de los que más llamó la atención fue Maluma, quien a través de las redes sociales compartió imágenes de su llegada al inmueble, el encuentro con algunos jugadores y hasta a interacción que tuvo con sus paisanos.

"Equipo ganador", escribió el reggaetonero junto a las fotografías, en las que, incluso, se le veía a nivel de cancha, listo para gritar los goles de su selección.

En otros videos, publicados por los usuarios, aparece en un palco junto a su pareja, Susana Gómez.

ESPECIAL / IG / @maluma

Fonseca, por su parte, subió un video a sus historias de Instagram minutos antes de que el encuentro iniciara y no sólo se mostró acompañado de su familia, también del cantante Carlos Vives, quien un día atrás ofreció un concierto en el Estadio GNP.

Artistas colombianos como Camilo y Juanes también compartieron imágenes del partido. En una publicación de Camilo aparecen ambos junto con Carlos Vives y Fonseca portando orgullosamente la playera de la Selección de Colombia.

Sebastián Yatra también presumió de su experiencia mundialista. En su cuenta oficial de Instagram compartió varios videos y fotografías de lo que vivió en el Estadio.

Por su parte, la cantante Fanny Lu posteó una linda foto en la que aparece ondeando una bandera de Colombia en el Ángel de la Independencia.

“¡La pasión por nuestra selección nos volvió a unir! Qué emoción ver a tantos colombianos reunidos, cantando y llevando nuestra bandera en alto. Porque no importa donde estemos, siempre encontramos la manera de sentirnos en casa”, se lee.

Y, a pesar de no encontrarse en México, la actriz colombiana, Sofía Vergara también subió una foto con su camiseta amarilla con “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy de fondo.

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AL