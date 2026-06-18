¿Brujería en el Mundial 2026? El VIDEO viral del fanático ghanés que predijo el gol

Un aficionado ghanés se ha convertido hoy en el centro de atención del Mundial 2026 tras ser captado realizando un presunto ritual de brujería en las gradas. Minutos después, su selección anotó el gol del triunfo ante Panamá, desatando un intenso debate sobre supersticiones en redes sociales.

El tenso encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo L se disputaba bajo una lluvia incesante en el BMO Field de la ciudad de Toronto. Ambas escuadras mantenían un reñido empate sin goles, y la selección panameña, dirigida estratégicamente por Thomas Christiansen, acariciaba con ilusión su primer punto histórico en esta prestigiosa competición internacional.

Sin embargo, las cámaras de la transmisión oficial captaron un momento sumamente inusual en las tribunas que cambiaría por completo la narrativa del juego. Un apasionado seguidor de las Black Stars fue grabado mientras esparcía polvo blanco en su mano y lo soplaba a su alrededor, en su rostro se podía observar la seguridad y fe en que su equipo ganaría mientras realizaba gestos que muchos espectadores catalogaron rápidamente como una "macumba" o hechizo.

El gol agónico de Ghana que desató la locura

Casi como si se tratara de una intervención divina o de un acto místico infalible, el efecto de este ritual pareció ser inmediato sobre el terreno de juego. Justo en el minuto 94, cuando el árbitro estaba por pitar el final, el delantero Caleb Yirenkyi encontró el espacio perfecto en el área para mandar el balón al fondo de la red.

La sorpresiva anotación no solo rompió el corazón de los estoicos defensores canaleros, sino que validó instantáneamente la insólita cábala del aficionado africano. Las imágenes del ritual en la grada y el posterior grito de gol se sincronizaron de manera tan perfecta que crearon una explosión mediática en internet.

Explosión viral en redes sociales del fanático de Ghana

En redes como TikTok, Instagram se viralizó el video del curioso momento, volviéndolo tendencia global. Miles de usuarios comenzaron a debatir acaloradamente si realmente se trataba de brujería futbolera o simplemente de una coincidencia extraordinaria que favoreció al equipo africano.

Mientras algunos internautas bromeaban pidiendo contratar al misterioso fanático para ayudar a sus propios clubes en crisis, otros expertos se dedicaron a explicar el verdadero trasfondo cultural. En muchas regiones del continente africano, el uso de polvos, pinturas faciales y cánticos es una tradición ancestral completamente normal para atraer la buena fortuna y proteger a los suyos en eventos de gran magnitud.

No tengo pruebas ni dudas que este man tuvo que ver pic.twitter.com/xWcxwF8BBw— Mayer Mizrachi (@Mayer) June 18, 2026

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Más allá del innegable misticismo que rodeó la jugada final, este dramático resultado deja a la selección de Ghana en una posición privilegiada dentro de su sector, soñando con avanzar a la siguiente ronda del torneo. Por su parte, el aguerrido equipo centroamericano tendrá que reponerse anímicamente de este duro golpe psicológico sufrido en los últimos suspiros del partido.

Al final del día, el futbol profesional siempre encuentra formas creativas de sorprendernos mucho más allá de los 90 minutos reglamentarios que dicta el cronómetro. Ya sea por una inquebrantable fe, una simple casualidad del destino o pura estadística deportiva, el presunto "brujo" de Ghana ya se ha ganado un lugar imborrable en la rica historia anecdótica de este Mundial 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS