La banda mexicana de rock Molotov se presentará el próximo 25 de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, a las 21:00 horas, como parte de su Txxxour 30 Aniversario, gira con la que conmemoran tres décadas de trayectoria. El festejo llega en un momento de reencuentros, ajustes internos y reflexiones sobre el camino recorrido, pero también con la energía intacta de una agrupación que sigue llenando escenarios dentro y fuera de México.

El bajista y vocalista Paco Ayala reconoció, en entrevista con EL INFORMADOR, que llegar a los 30 años como banda es un logro que todavía los sorprende. “El aniversario oficial fue el 23 de septiembre. Justo estábamos en un día de descanso después de varios conciertos, y lo vivimos agradecidos; sorprendidos de haber llegado hasta aquí, con las mismas ganas de subirnos al escenario a echar rock and roll”.

Para Molotov, la historia no ha sido sencilla: cambios de alineación, críticas, censuras y hasta vetos formaron parte de su camino. Sin embargo, Ayala subraya que el vínculo con el público ha sido la clave para mantener la vigencia. “Cada show nos recuerda por qué seguimos aquí. La gente que nos acompaña día con día en los conciertos es la que nos mantiene vivos”.

El regreso de Jay de la Cueva

Uno de los momentos más comentados en esta nueva etapa ha sido la incorporación de Jay de la Cueva como guitarrista. Aunque formó parte de la banda en los inicios, su regreso tomó un matiz especial.

“Es muy divertido e interesante. Yo fui el que menos convivió con él en lo musical, porque cuando entré, él salía. Ahora se integró como guitarrista y la empatía ha sido buenísima. Es un músico mega pro y está comprometido. En el escenario nos la pasamos muertos de risa”, relató Ayala.

El reencuentro quedó sellado en marzo pasado, durante el Vive Latino, donde Jay se presentó nuevamente con la agrupación. Desde entonces, los shows han fluido con la misma irreverencia y camaradería que siempre ha distinguido al grupo.

Cabe señalar que el regreso de Jay y el ánimo de celebración abren la posibilidad de nuevo material. Sin embargo, Ayala señala que por ahora no hay planes inmediatos debido a la intensidad de la gira.

“No hemos pensado en ensayar porque la gira nos tiene agotados, pero en algún momento tiraremos ideas. Siempre alguien propone el primer ensayo y de ahí partimos. Si sale música nueva, será interesante”, dijo.

Ensayos poco convencionales

Contrario a lo que ocurre con la mayoría de las bandas, Molotov nunca ha tenido un espacio fijo de ensayo. Esto ha marcado su manera de trabajar y también su estilo.

“La gente luego no lo cree, pero jamás hemos tenido un lugar de ensayo. Para el Vive Latino ensayamos un par de veces: uno acústico y otro con banda en la sala de Mikey. Lo que pasa es que tocamos tanto que no lo necesitamos. Cuando grabamos un disco, montamos los temas en las transcripciones, después los grabamos y ya en vivo los hemos tocado como 50 veces”, explicó Ayala.

Este método ha resultado funcional, aunque reconoce que a veces se extraña la convivencia que implica un lugar fijo. “Sería chido juntarte como otras bandas, pero nuestra dinámica siempre ha sido así”.

Cabe señalar que la convivencia entre los integrantes va más allá del trabajo. Aunque cada uno tiene su vida personal, mantienen una comunicación constante, incluso durante sus días de descanso.

“Nos vemos tanto que, cuando tenemos días libres, cada uno aprovecha para estar con su familia o su pareja. Aun así, seguimos en contacto: siempre hay amistad, respeto… y, por supuesto, nunca faltan los memes, eso es de ley”, comentó entre risas.

Tito Fuentes prioriza su salud

El guitarrista de la banda, Tito Fuentes, atraviesa actualmente un proceso de rehabilitación que lo mantiene alejado de los escenarios. Su ausencia se siente dentro del grupo, pero también ha fortalecido los lazos de compañerismo entre los integrantes. Según contó Ayala, la banda ha mostrado total respeto por el proceso personal de su compañero, dándole espacio y apoyo mientras él se enfoca en su recuperación.

“Él mismo lo comentó: está retirado por ahora, concentrado en su salud y bienestar. Nosotros lo apoyamos completamente y seguimos adelante con la gira, comprometidos con celebrar estos 30 años junto a la gente”, compartió Ayala.

A pesar de la pausa de Fuentes, el resto del grupo mantiene viva la energía sobre el escenario. Para ellos, continuar con la gira no solo es una forma de honrar su trayectoria, sino también una manera de rendir tributo al propio Tito y a la historia que han construido juntos.

El reto del setlist

Uno de los mayores desafíos ha sido definir el repertorio de cada concierto. Con tantos discos y éxitos acumulados, no resulta sencillo complacer a todos.

“No sé en qué punto me tocó ser el encargado de armar las listas de canciones, y es complicado. Hay temas que ya no quisiéramos tocar, pero entendemos que la gente paga un boleto para escucharlos. También incluimos canciones que no fueron hits radiales, pero funcionan muy bien en vivo. Así logramos un balance”, explicó.

Aunque no se trata de complacencia personal, Ayala confiesa que disfruta el setlist actual. “Es un repaso por todos nuestros discos y estoy contento con lo que estamos tocando. En Guadalajara tendremos un show largo”.

Recuerdos de Guadalajara

La relación de Molotov con el público tapatío es de larga data. “Siempre la pasamos genial. Tenemos muchos amigos, buenos músicos y recuerdos de las fiestas. Guadalajara siempre nos recibe muy bien, y regresar es algo que disfrutamos mucho”, recordó Ayala.

El concierto en la Plaza de Toros Nuevo Progreso marcará un momento especial para la banda. La magnitud del espacio representa un reto de producción y, al mismo tiempo, la oportunidad de reencontrarse con un público que los ha acompañado desde sus inicios.

“Ya teníamos tiempo sin presentarnos ahí y qué chingón poder hacerlo otra vez en un lugar tan chido”.

“Seguimos agradecidos, sorprendidos y con ganas de roquear. Eso es lo que celebramos en cada concierto: que después de 30 años todavía estamos aquí, juntos, y con la banda que nos acompaña”, concluyó Ayala.

