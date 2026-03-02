Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de marzo

Guadalajara mantiene su dinamismo cultural y se prepara para vivir un marzo lleno de música y espectáculos. Tras un arranque de año con gran actividad, la capital jalisciense continúa consolidándose como uno de los destinos predilectos para conciertos y presentaciones en vivo, con la llegada de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales que formarán parte de la cartelera del tercer mes de 2026.La Perla Tapatía ha fortalecido su presencia dentro del circuito musical gracias a la variedad de sus recintos, su infraestructura moderna y la constante respuesta del público. Escenarios como el Auditorio Telmex, Arena Guadalajara, Teatro Diana, Teatro Galerías, C3 Stage, C3 Rooftop y Palcco permiten que la oferta artística abarque desde propuestas íntimas hasta espectáculos de gran producción.Durante marzo, la agenda combinará distintos géneros y formatos, brindando opciones para todos los gustos y generaciones.Trono de MéxicoOne Piece of OrchestraIl Volo Live in ConcertLuis Ángel “El Flaco”Sandro MalandroLas Voces del Amor: Los Pasteles Verdes, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo CisnerosSiloéSin BanderaLenny KravitzJuanesEsteman & Daniela Spalla Getback BeatlemaniaClubzN-Wise AllahRoberto Carlos Tour México 2026Panteón RococóJorge CuellarDragones vs Caballeros Tributo SinfónicoRoswell: Where the Wild Things Are TourDuelo en ConciertoEl Divo SinfónicoSteve Hackett & GeneticsUnto OthersDread Mar IDD40 Mikel Erentxun Duncan Dhu Tour 2026Yandel SinfónicoSoda InfinitoRené GonzPichón Kamikaze & FriendsJason Mraz: Return to Mexico TourLa Parranda Tour 2.03BallMTYAlcalá NorteMayela Orozco | La ConsentidaLos Ángeles NegrosLos Fabulosos CadillacsLove of LesbianSimple PlanJazeVendredi Sur MerSantiago MotorizadoSaint MotelPequeños Musical - Romántico Incurable El ShowTyler, The CreatorIntegral Bach por Rachel Barton* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP