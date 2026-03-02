Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de marzo

Guadalajara mantiene su dinamismo cultural y se prepara para vivir un marzo lleno de música y espectáculos. Tras un arranque de año con gran actividad, la capital jalisciense continúa consolidándose como uno de los destinos predilectos para conciertos y presentaciones en vivo, con la llegada de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales que formarán parte de la cartelera del tercer mes de 2026.

La Perla Tapatía ha fortalecido su presencia dentro del circuito musical gracias a la variedad de sus recintos, su infraestructura moderna y la constante respuesta del público. Escenarios como el Auditorio Telmex, Arena Guadalajara, Teatro Diana, Teatro Galerías, C3 Stage, C3 Rooftop y Palcco permiten que la oferta artística abarque desde propuestas íntimas hasta espectáculos de gran producción.

Durante marzo, la agenda combinará distintos géneros y formatos, brindando opciones para todos los gustos y generaciones.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Marzo 2026

Trono de México

Fecha: Jueves 5 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil MXN

One Piece of Orchestra

Fecha: Jueves 5 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:00 horas

Precio: $450 - $650

Il Volo Live in Concert

Fecha: Jueves 5 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $753 - $3 mil 452

Luis Ángel “El Flaco”

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $550 - $3 mil 500

Sandro Malandro

Fecha: Viernes 6 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $500

Las Voces del Amor: Los Pasteles Verdes, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros

Fecha: Sábado 7 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $300 - $1 mil 500

Siloé

Fecha: Sábado 7 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Sin Bandera

Fecha: Sábado 7 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $565 - $2 mil 887

Lenny Kravitz

Fecha: Domingo 8 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $888 - $2 mil 988

Juanes

Fecha: Miércoles 11 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil 950

Esteman & Daniela Spalla

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $580 - $1 mil 700

Getback Beatlemania

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:30 horas

Precio: $560 - $900

Clubz

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $650

N-Wise Allah

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Roberto Carlos Tour México 2026

Fecha: Jueves 12 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $691 - $3 mil 703

Panteón Rococó

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 500

Jorge Cuellar

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500 - $1 mil 200

Dragones vs Caballeros Tributo Sinfónico

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:00 horas

Precio: $650 - $1 mil 200

Roswell: Where the Wild Things Are Tour

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $160 - $180

Duelo en Concierto

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 259

El Divo Sinfónico

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Palcco

Horario: 20:30 horas

Precio: $600 - $1 mil 200

Steve Hackett & Genetics

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $550 - $1 mil 200

Unto Others

Fecha: Martes 17 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $650

Dread Mar I

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $510 - $1 mil 900

DD40 Mikel Erentxun Duncan Dhu Tour 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $2 mil 200

Yandel Sinfónico

Fecha: Jueves 19 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $860 - $1 mil 980

Soda Infinito

Fecha: Jueves 19 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $400 - $800

René Gonz

Fecha: Jueves 19 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $250

Pichón Kamikaze & Friends

Fecha: Viernes 20 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 19:00 horas

Precio: $300

Jason Mraz: Return to Mexico Tour

Fecha: Viernes 20 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $590 - $2 mil 180

La Parranda Tour 2.0

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $1 mil 250 - $3 mil 800

3BallMTY

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $795 - $1 mil 145

Alcalá Norte

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:30 horas

Precio: $514 - $914

Mayela Orozco | La Consentida

Fecha: Sábado 21 de marzo

Lugar: Palcco

Horario: 21:00 horas

Precio: $523

Los Ángeles Negros

Fecha: Domingo 22 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 18:00 horas

Precio: $400 - $1 mil 300

Los Fabulosos Cadillacs

Fecha: Miércoles 25 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $900 - $3 mil 100

Love of Lesbian

Fecha: Jueves 26 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650 - $1 mil 100

Simple Plan

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: $620 - $1 mil 180

Jaze

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 19:00 horas

Precio: $400

Vendredi Sur Mer

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $640

Santiago Motorizado

Fecha: Viernes 27 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 18:30 horas

Precio: $550

Saint Motel

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $750

Pequeños Musical - Romántico Incurable El Show

Fecha: Sábado 28 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $377 - $2 mil 259

Tyler, The Creator

Fecha: Domingo 29 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $879 - $12 mil 920

Integral Bach por Rachel Barton

Fecha: Lunes 30 de marzo

Lugar: Palcco

Horario: 18:00 horas

Precio: $408



