Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de marzo

La Perla Tapatía vive un mes donde cada semana ofrece una experiencia distinta, desde espectáculos sinfónicos hasta conciertos de gran producción

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La cartelera de marzo no solo destaca por la cantidad de artistas que visitan la ciudad, sino también por la variedad de géneros. PIXABAY

Guadalajara mantiene su dinamismo cultural y se prepara para vivir un marzo lleno de música y espectáculos. Tras un arranque de año con gran actividad, la capital jalisciense continúa consolidándose como uno de los destinos predilectos para conciertos y presentaciones en vivo, con la llegada de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales que formarán parte de la cartelera del tercer mes de 2026.

La Perla Tapatía ha fortalecido su presencia dentro del circuito musical gracias a la variedad de sus recintos, su infraestructura moderna y la constante respuesta del público. Escenarios como el Auditorio Telmex, Arena Guadalajara, Teatro Diana, Teatro Galerías, C3 Stage, C3 Rooftop y Palcco permiten que la oferta artística abarque desde propuestas íntimas hasta espectáculos de gran producción.

Durante marzo, la agenda combinará distintos géneros y formatos, brindando opciones para todos los gustos y generaciones.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Marzo 2026

Trono de México

  • Fecha: Jueves 5 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil MXN

One Piece of Orchestra

  • Fecha: Jueves 5 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $450 - $650

Il Volo Live in Concert

  • Fecha: Jueves 5 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $753 - $3 mil 452

Luis Ángel “El Flaco”

  • Fecha: Viernes 6 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550 - $3 mil 500

Sandro Malandro

  • Fecha: Viernes 6 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500

Las Voces del Amor: Los Pasteles Verdes, Grupo Yndio y Los Freddy’s de Arturo Cisneros

  • Fecha: Sábado 7 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $300 - $1 mil 500

Siloé

  • Fecha: Sábado 7 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas

Sin Bandera

  • Fecha: Sábado 7 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $565 - $2 mil 887

Lenny Kravitz

  • Fecha: Domingo 8 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $888 - $2 mil 988

Juanes

  • Fecha: Miércoles 11 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 950

Esteman & Daniela Spalla 

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $580 - $1 mil 700

Getback Beatlemania

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $560 - $900

Clubz

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650

N-Wise Allah

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas

Roberto Carlos Tour México 2026

  • Fecha: Jueves 12 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $691 - $3 mil 703

Panteón Rococó

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 500

Jorge Cuellar

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500 - $1 mil 200

Dragones vs Caballeros Tributo Sinfónico

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650 - $1 mil 200

Roswell: Where the Wild Things Are Tour

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $160 - $180

Duelo en Concierto

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $502 - $2 mil 259

El Divo Sinfónico

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 200

Steve Hackett & Genetics

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $550 - $1 mil 200

Unto Others

  • Fecha: Martes 17 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650

Dread Mar I

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $510 - $1 mil 900

DD40 Mikel Erentxun Duncan Dhu Tour 2026

  • Fecha: Miércoles 18 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $2 mil 200

Yandel Sinfónico

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $860 - $1 mil 980

Soda Infinito

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $400 - $800

René Gonz

  • Fecha: Jueves 19 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $250

Pichón Kamikaze & Friends

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $300

Jason Mraz: Return to Mexico Tour

  • Fecha: Viernes 20 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $590 - $2 mil 180

La Parranda Tour 2.0

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $1 mil 250 - $3 mil 800

3BallMTY

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $795 - $1 mil 145

Alcalá Norte

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $514 - $914

Mayela Orozco | La Consentida

  • Fecha: Sábado 21 de marzo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $523

Los Ángeles Negros

  • Fecha: Domingo 22 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $400 - $1 mil 300

Los Fabulosos Cadillacs

  • Fecha: Miércoles 25 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $900 - $3 mil 100

Love of Lesbian

  • Fecha: Jueves 26 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650 - $1 mil 100

Simple Plan

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $620 - $1 mil 180

Jaze

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $400

Vendredi Sur Mer

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $640

Santiago Motorizado

  • Fecha: Viernes 27 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 18:30 horas
  • Precio: $550

Saint Motel

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $750

Pequeños Musical - Romántico Incurable El Show

  • Fecha: Sábado 28 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $377 - $2 mil 259

Tyler, The Creator

  • Fecha: Domingo 29 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $879 - $12 mil 920

Integral Bach por Rachel Barton

  • Fecha: Lunes 30 de marzo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $408
     

