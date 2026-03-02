HBO Max está listo para comenzar marzo 2026 con lo mejor del entretenimiento ; este mes el streaming apuesta por contenido de calidad, como es costumbre, con nuevas temporadas de tus series favoritas y las películas más esperadas de su sección especial “del cine a HBO Max”.

Como es el caso de la peli, “Alien: Romulus” que se estrenó en 2024 en la pantalla grande y que llega al gran catálogo del streaming el próximo viernes 6 de marzo, está ambientada entre los acontecimientos de “Alien” y “Aliens: El regreso”, Alien: Romulus presenta a un grupo de jóvenes recolectores que descubre una estación espacial abandonada, sin imaginar que en su interior acecha el letal Xenomorfo.

Según explicó su director, Fede Álvarez, la esencia de la película se construye sobre el survival horror: una lucha desesperada por sobrevivir, donde el único objetivo de los personajes es mantenerse con vida y escapar.

Mientras que el 4 de marzo llega a HBO Max “Collateral Beauty” protagonizada por Will Smith, quien da vida a un brillante publicista devastado tras una pérdida personal que lo deja emocionalmente paralizado, sumido en un duelo del que no logra salir, su desconexión amenaza con arrastrar a la ruina a la agencia que ayudó a construir.

Decididos a rescatarlo —y salvar también el futuro de la empresa— sus amigos y socios, encarnados por Edward Norton, Kate Winslet y Michael Peña, pondrán en marcha una estrategia tan insólita como arriesgada para ayudarlo a enfrentar su dolor y reencontrar el rumbo.

Estrenos de la semana en HBO Max

2 de marzo- Peppa Pig (nueva temporada).

4 de marzo- Collateral Beauty (película).

6 de marzo- Matar, vengar, repetir (película).

6 de marzo- Alien: Romulus (película).

8 de marzo- Rooster (serie)

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Como agua para chocolate (temporada 2).

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Callate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

