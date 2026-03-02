Lunes, 02 de Marzo 2026

Conoce los estrenos de HBO Max del 2 al 8 de marzo

Este mes el streaming apuesta por contenido de calidad con nuevas temporadas de tus series favoritas y las películas más esperadas de su sección especial “del cine a HBO Max”

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de esta semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

HBO Max está listo para comenzar marzo 2026 con lo mejor del entretenimiento; este mes el streaming apuesta por contenido de calidad, como es costumbre, con nuevas temporadas de tus series favoritas y las películas más esperadas de su sección especial “del cine a HBO Max”.

Como es el caso de la peli, “Alien: Romulus” que se estrenó en 2024 en la pantalla grande y que llega al gran catálogo del streaming el próximo viernes 6 de marzo, está ambientada entre los acontecimientos de “Alien” y “Aliens: El regreso”, Alien: Romulus presenta a un grupo de jóvenes recolectores que descubre una estación espacial abandonada, sin imaginar que en su interior acecha el letal Xenomorfo.

Te recomendamos: Los SAG se rinden ante “Sinners” y “The Pitt”

Según explicó su director, Fede Álvarez, la esencia de la película se construye sobre el survival horror: una lucha desesperada por sobrevivir, donde el único objetivo de los personajes es mantenerse con vida y escapar.

Mientras que el 4 de marzo llega a HBO Max “Collateral Beauty” protagonizada por Will Smith, quien da vida a un brillante publicista devastado tras una pérdida personal que lo deja emocionalmente paralizado, sumido en un duelo del que no logra salir, su desconexión amenaza con arrastrar a la ruina a la agencia que ayudó a construir.

Decididos a rescatarlo —y salvar también el futuro de la empresa— sus amigos y socios, encarnados por Edward Norton, Kate Winslet y Michael Peña, pondrán en marcha una estrategia tan insólita como arriesgada para ayudarlo a enfrentar su dolor y reencontrar el rumbo.

Lee también: Carla Trujillo cosecha el sueño de un “Corazón de Oro”

Estrenos de la semana en HBO Max

2 de marzo- Peppa Pig (nueva temporada).
4 de marzo- Collateral Beauty (película).
6 de marzo- Matar, vengar, repetir (película).
6 de marzo- Alien: Romulus (película).
8 de marzo- Rooster (serie)

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Como agua para chocolate (temporada 2).
Industry (temporada 4).
Doña Beja.
La promesa.
El chico de oro.
Mentes Extraordinarias .
The Pitt.
Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.
Primal (temporada 3).
Aurgi: Secretos de familia.
Callate y mira esto.
El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica  
