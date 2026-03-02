Imitadora de Shakira aparece en el Zócalo y causa polémica

La noche del 1 de marzo será recordada por cómo Shakira reunió a alrededor de 400 mil personas para cantar y bailar las canciones más icónicas de su carrera musical. Los fanáticos atiborraron la plancha central del Zócalo de la Ciudad de México, así como las calles aledañas del Monumeto a la Revolución y la Alameda Central.

Incluso, con muchas horas de antelación, algunos fanáticos se apresuraron a conseguir los espacios más cercanos al escenario, teniendo que acampar; acción que conmovió a la cantante colombiana. El evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México y Grupo Modelo y con producción de la promotora Ocesa también contó con reproducción en vivo del concierto a través de redes sociales, por lo que el alcance fue histórico.

Sin embargo, como en cada suceso histórico, el concierto de Shakira en el Zócalo no estuvo exento de polémica. Esto luego de que, además de “La Loba”, acudiera al Zócalo Rebeca Maiellano, también conocida como Shakibecca, "la doble internacional de Shakira".

Varios videos de Shakibecca crearon momentos polémicos el día de ayer. En uno de ellos, se ve a la imitadora saludando desde un balcón ante el júbilo de los espectadores que se reunían en un Zócalo a punto de ser abarrotado. Por supuesto, por la lejanía, hubo más de alguno que en verdad creyó que se trataba de Shakira.

En otro video polémico, Shakibecca caminó cerca de las vallas de seguridad cuando había caído la noche y estaba cerca de comenzar la presentación de Shakira. De nuevo, muchos fanáticos se mostraron extasiados, queriendo tocar y abrazar a la imitadora, quien, sonriente, se dejó fotografiar y aceptó un par de selfies.

La situación fue criticada por usuarios en redes sociales, quienes señalaron que la imitadora se aprovechó de la situación para conseguir repercusión y que incluso engañó a algunos fanáticos que creían haber tenido un encuentro cercano con Shakira.

