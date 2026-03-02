Lunes, 02 de Marzo 2026

The Rapture traerá su energía dance punk a Guadalajara

Formada en Nueva York en 1998 por Luke Jenner y Vito Roccoforte, la banda se consolidó como uno de los pilares de la escena alternativa de esa ciudad

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

La banda también se presentará el 25 de abril en el Pabellón Oeste de la CDMX. ESPECIAL/ Facebook/ The Rapture

Cuando parecía que su regreso a los escenarios quedaría limitado a Estados Unidos y Europa, este lunes se confirma que Guadalajara será parte del nuevo capítulo en la historia de The Rapture. La agrupación neoyorquina incluirá a la Perla Tapatía dentro de su gira 2025-2026 con una presentación  el 23 de abril de 2026 en el Teatro Estudio Cavaret.

La venta general de boletos comenzará el jueves 5 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, con entradas disponibles en Boletomóvil y en taquillas del Auditorio Telmex.

Además, la banda también se presentará el 25 de abril en el Pabellón Oeste de la CDMX.

Formada en Nueva York en 1998 por Luke Jenner y Vito Roccoforte, la banda se consolidó como uno de los pilares de la escena alternativa de esa ciudad gracias a su capacidad para fusionar la urgencia del punk con ritmos de disco y electrónica. Esa combinación los llevó a definir un sonido que marcó a toda una generación y que encontró su punto de quiebre con el sencillo “House of Jealous Lovers”, lanzado en 2002, y el álbum Echoes (2003), materiales que impulsaron su reconocimiento internacional.

Tras su disolución en 2014 y una breve reunión en 2019, el grupo confirmó en julio de 2025 su retorno formal a los escenarios. Aunque en un inicio los anuncios contemplaban únicamente fechas en Estados Unidos y Europa, la inclusión de México en la gira era una posibilidad latente que finalmente se materializó. Los conciertos de este ciclo pueden considerarse como el primer tour estructurado que realizan desde 2011.

