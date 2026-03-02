Prime Video comienza marzo 2026 con nuevos y originales estrenos que no te puedes perder, pues del 2 al 8 de este mes llegan series y películas al streaming que harán que tu semana se llene de entretenimiento.

Este lunes 2 de marzo se estrena la serie “Beso de sirena” protagonizada por el actor y modelo surcoreano Wi Ha-joon, a quién conocimos en la serie de “El Juego del Calamar” de Netflix como el hermano del villano, quien comparte esterar con Park Min-young, protagonista de la también aclamada serie de Prime Video “Cásate con mi esposo”.

Han Seol Ah, interpretada por Park Min-young, dirige las subastas de Royal Auction, la casa de arte más exclusiva de Corea del Sur, de cara al mundo, encarna la elegancia y el control absoluto: una profesional impecable, segura y sofisticada. Pero tras esa imagen perfecta se oculta una inquietante sombra: todos los hombres que han caído rendidos ante ella han muerto. Esta perturbadora coincidencia la coloca en el centro de las sospechas dentro de una serie de fallecimientos ligados a fraudes de seguros.

Al frente de la investigación está Cha Woo Seok, a quien da vida Wi Ha-joon, el agente estrella de la Unidad de Investigación de Fraudes de Seguros, con el mayor número de arrestos en su historial y una reputación forjada gracias a su intuición y su mente analítica, ha dedicado su carrera a desenmascarar a quienes se benefician de la muerte. Sin embargo, su lógica empieza a tambalearse cuando una pista crucial lo conduce directamente hasta Seol Ah.

Por otro lado el miércoles 4 de marzo llega a Prime Video “El joven Sherlock” en donde podremos ver a un Sherlock Holmes de apenas 19 años que, quien tras salir de prisión gracias a la intervención de su hermano Mycroft Holmes, encuentra una nueva oportunidad en Oxford como asistente de profesores.

Aunque su mente es prodigiosa, aún está lejos de convertirse en el legendario detective: es un aprendiz que debe forjar su talento en el complejo arte de resolver crímenes, su estancia universitaria, sin embargo, se ve abruptamente sacudida por la llegada de una enigmática princesa y una serie de muertes entre el profesorado, detonando un misterio que pronto adquiere dimensiones tanto personales como internacionales.

Aunque no guarda relación con las películas protagonizadas por Robert Downey Jr., ya que se inspira en la saga literaria de Andrew Lane, el tratamiento visual demuestra una sólida experiencia previa con el icónico personaje y un cuidado cinematográfico notable.

Estrenos de la semana en Prime Video

2 de marzo- Beso de sirena.

4 de marzo- El joven Sherlock.

5 de marzo- Buena fortuna.

7 de marzo- Abigail.

