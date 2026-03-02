¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron? Estilista de la actriz confirma

Durante la alfombra roja de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), Law Roach, estilista de la joven actriz Zendaya, aseguró que ella y Tom Holland, el actor de las versiones más recientes de Spider-Man para Marvel, ya se casaron .

" La boda ya sucedió, se la perdieron ", dijo el estilista y amigo de la actriz, según se puede ver en un vídeo en que circula en redes sociales.

Law Roach when asked about Tom Holland and Zendaya’s wedding:



“The wedding has already happened. You missed it.” pic.twitter.com/aaUCYFiLXz— best of tom holland (@thollandrchive) March 2, 2026

Ante la declaración, el periodista pregunta si eso es cierto y Roach responde: "es completamente cierto". El vídeo, de corta duración, acumula 6.2 millones de visitas.

La noticia ha sido recogida por medios del sector del entretenimiento y el corazón como People, Variety y Hollywood Reporter.

La historia de amor que se habría consolidado

La colaboración entre Law Roach y Zendaya es una de las más sólidas de la industria , ya que trabajan juntos desde que la actriz aparecía en Disney y su labor ha catapultado a la actriz a las listas de las mejor vestidas. Roach también es el estilista de Celine Dion.

Los rumores de compromiso entre Holland y Zendaya comenzaron durante los Globos de Oro de 2025 cuando la actriz fue fotografiada con un anillo con un diamante en el dedo anular de su mano izquierda .

En septiembre del mismo año, Holland se refirió a Zendaya como su prometida en un evento público.

La pareja, que ha tratado de mantener su relación privada, se conoció en 2016 durante el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming. En julio de 2017, una fuente comunicó a People que la pareja mantenía una relación sentimental.

"Empezaron a verse mientras rodaban 'Spider-Man' -declaró la fuente-. Han sido muy cuidadosos en mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos".

"Ambos son muy ambiciosos y se desafían mutuamente, pero, lo más importante, se hacen reír a carcajadas. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos. Bromean mucho", señaló otra fuente a People.

Las primeras imágenes de la pareja llegaron en 2021, cuando la estrella de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame fueron vistos besándose en un coche .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF