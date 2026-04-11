BTS llega a cines y desquicia a ARMYS mexicanos: ¡las reacciones más virales!

Los conciertos en cines de BTS que tuvieron su primera proyección este sábado 11 de abril del 2026 en cines mexicanos tuvieron una respuesta arrolladora por parte del fandom, y es que cientos de fans conocidos como ARMYS adquirieron su boleto para ver en pantalla grande a sus ídolos.

De acuerdo con la página de Cinépolis, en complejos como Universidad en Ciudad de México las salas registraban buena asistencia para la función del tour "ARIRANG", que estaba programada para las 13:00 horas.

Es el primero de dos recitales que podrán verse en Cinépolis, pues el segundo está programado para el próximo sábado 18 de abril desde Tokio y no desde Goyang (Corea del Sur), como en esta ocasión.

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¿Qué reacciones desató la llegada de BTS a los cines de México y Sudamérica?

Desde días pasados, aunque en menor escala, usuarios de las redes sociales estaban emocionados por el evento. Ayer en la noche todavía había algunos mensajes en donde se colocaban a la venta boletos que, por alguna razón u otra, sobraron.

"Una amiga no podrá ir por cuestiones personales", escribió la cuenta @andy_ en respuesta a un post que rezaba: "Busco boleto para México".

La función en México no es en vivo y en otros países como Venezuela la proyección fue más temprana; sin embargo, no todo es color de rosa ya que los ARMYS de Sudamérica no dudaron en mostrar su decepción a través de redes sociales.

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"Hemos salido del concierto de BTS en cine, no tenéis vergüenza", indicó @L10sud, "una m13rd4 de encore, habéis tocado una canción. Baila más una anciana".

Otras se dijeron fascinados por el concepto, afirmando que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, integrantes del grupo, cantaron hermoso . "Me ha encantado", apuntó @missylolahuete.

¿Qué se sabe del "ARIRANG Tour", el esperado regreso de BTS a los escenarios?

El "ARIRANG Tour" es el regreso de BTS a una gira mundial después de casi cuatro años. Recorrerá, en 82 conciertos, 34 ciudades alrededor del mundo. El escenario está en formato de 360 grados; es decir, todos los fans podrán ver el espectáculo sin importar la zona o si están parados o de pie.

"Fui a ver casi todas las proyecciones en cines que hubieron de BTS y ahora en seis meses voy a estar viéndolos en vivo", escribió @solarisetwt.

En México, algunos internautas bromearon mostrando fotos de arreglos en celofán alusivos a la banda, los cuales podrían vender si se da la ocasión.

Entre las canciones que conforman la gira se encuentran "Hooligan", "Aliens", "Like animals", "Fake love" y "Swim", que harán las delicias de las ARMY.

JM

