BTS World Tour 2026: dónde ver EN VIVO los conciertos en México; costos y más información

BTS desquició a los fans del k-pop en general con su esperado regreso a los escenarios luego de una larga pausa de 4 años en donde las especulaciones y los chismes no faltaron; ahora sólo es cuestión de horas para que la banda surcoreana arranque de forma oficial su World Tour 2026... ¡sus primeros conciertos son en Corea del Sur, pero podrás verlos totalmente EN VIVO desde México!

El fandom de BTS en México es uno de los más fieles y, por ello, cuando la banda confirmó que sus 3 primeros conciertos en Goyang, Corea del Sur, serán transmitidos totalmente en vivo los fans de inmediato comenzaron a buscar todos los pormenores y requisitos necesarios para acceder al live… ¡es posible, pero tendrás que levantarte muy temprano! Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cómo ver los primeros 3 conciertos de BTS totalmente en vivo desde México?

b, que causó sensación con la presentación de su espectáculo especial "The Comeback Live Arirang" transmitido por Netflix, alista los detalles para los conciertos que ofrecerá este 09, 11 y 12 de abril del 2026 en el Goyang Stadium de Corea del Sur.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Si quieres ver los conciertos de BTS en vivo, debes considerar que el inicio de los shows está programado a las 4:00 de la mañana, tiempo del centro de México; de igual forma, debes contar con una suscripción en la plataforma WeVerse para acceder a este evento. Los costos en pesos mexicanos son los siguientes:

ACCESO GENERAL:

1 Day Pass: 59,400 won surcoreano (poco más de 700 pesos). Acceso a una sola presentación en calidad HD.

All Day Pass: 178,200 won surcoreano (aproximadamente dos mil 100 pesos). Incluye los tres conciertos en calidad HD.

ACCESO ESPECIAL ARMY:

1 Day Pass: 59,400 won surcoreano (poco más de 700 PESOS). Incluye acceso a uno de los shows a elección más beneficios adicionales como verlos en calidad 4K.

All Day Pass: 165,000 won surcoreano (alrededor de mil 900 pesos). Permite ver los tres conciertos en calidad 4K y un beneficio extra no revelado.

Si no los pudiste ver en vivo, habrá funciones diferidas de los 3 primeros conciertos de BTS; ellas están programadas para el 17, 18 y 19 de abril , justo unos días antes de que la banda se presente en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México... ¡increíble!

JM

