¿Cuánto cuesta el light stick de BTS en México y cómo conseguirlo para su tour?

El lanzamiento de un nuevo producto oficial de BTS siempre genera expectativa, y esta vez no ha sido la excepción. La agrupación surcoreana presentó la cuarta versión de su famoso light stick , conocido como Army Bomb, un accesorio que se ha convertido en parte esencial de la experiencia en sus conciertos y que ahora regresa con mejoras tecnológicas y de diseño después de casi seis años desde su versión anterior.

Este nuevo dispositivo no solo cambia en lo estético, sino también en su funcionamiento. La nueva edición incorpora tecnología que permitirá sincronizar el light stick con los conciertos del BTS World Tour ARIRANG, además de incluir accesorios compatibles y una aplicación exclusiva que ampliará las funciones del dispositivo durante los espectáculos.

El Army Bomb Ver.4 se vende desde febrero de este año a través de la tienda oficial Weverse Shop, donde ha tenido una alta demanda a nivel mundial. Debido a ello, la disponibilidad suele ser limitada y los usuarios han reportado tiempos de espera largos y agotamientos frecuentes del producto en la plataforma.

Cuánto cuesta el Army Bomb Ver.4

En cuanto al precio, el light stick cuesta alrededor de 850 pesos mexicanos, aunque el costo final puede aumentar por gastos de envío internacional, impuestos y comisiones bancarias. Para poder comprarlo, es necesario tener una cuenta activa en Weverse y un método de pago previamente verificado.

En su diseño, esta nueva versión mantiene la esfera transparente con el logotipo del grupo, pero presenta un estilo más sobrio y mejoras en la estructura. Entre las nuevas funciones destacan una mayor variedad de efectos de luz sincronizados con el espectáculo y una aplicación que permitirá personalizar colores, consultar mapas de los recintos y revisar el historial de conciertos, además de ofrecer una mejor integración visual durante los shows.

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También se espera que el Army Bomb se venda en los conciertos como parte de la mercancía oficial del tour, aunque su disponibilidad no está garantizada, ya que suele ser uno de los artículos más solicitados por los asistentes y puede agotarse en pocas horas. Por esta razón, quienes deseen comprarlo directamente en el recinto deberán llegar con anticipación, considerando que la cantidad de piezas es limitada y depende de la logística de cada sede.

Respecto a las versiones anteriores del Army Bomb, la cuenta oficial de BTS Armys México informó que sí podrán utilizarse durante un periodo del tour. Hasta el 28 de mayo de 2026, los modelos Ver.3, Special Edition y Ver.4 funcionarán de manera simultánea en los conciertos, manteniendo su sincronización básica con el espectáculo.

Sin embargo, a partir del 12 de junio de 2026, la experiencia completa solo estará disponible con la nueva versión Ver.4, que será la única capaz de mostrar todos los efectos visuales y funciones avanzadas. Las versiones anteriores seguirán encendiendo y funcionando, pero su integración con la producción del show será parcial, lo que podría reducir la experiencia inmersiva para los asistentes.

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BB