Netflix suma otro litigio en los juzgados de la Ciudad de México (CDMX) por uso de imágenes sin permiso. El caso tomó forma cuando la cadena Univisión demandó al gigante del streaming por el documental "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero". Los representantes jurídicos de Univisión demandaron que el documental utiliza sin su permiso imágenes de programas producidos por la cadena estadounidense sobre Juan Gabriel: "Aquí y ahora", realizado en 1997, y un especial del programa Primer Impacto denominado: "La verdad de Juan Gabriel", transmitido en 2002.

Netflix en la mira de los juzgados de la CDMX

Cabe señalar que Netflix sostiene litigios en los juzgados de la CDMX por usos de imágenes indebidas; una de ellas es con la actriz Issabela Camil, quien argumentó en su demanda que usaron sin su consentimiento su imagen en escenas íntimas dentro de la producción del 2018 "Luis Miguel: La serie". Otra demanda que está en curso es la de Amanda de la Rosa, involucrada en el caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara, que Netflix utilizó en 2022 para la serie: Historia de un crimen: "La búsqueda".

Fue el pasado 7 de noviembre cuando representantes de Univisión requirieron a la plataforma por medio de un notario para dejar de usar sus contenidos, pero Netflix rechazó ser responsable del documental o de sus derechos de autor.

La pelea con Netflix continúa en los tribunales

Un mes después, la jueza 41 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia local, Ana Mercedes Medina Guerra, bajo amenaza de imponer una multa de 500 mil pesos por desacato, ordenó a Netflix bajar los fragmentos producidos por Univisión. La pelea en tribunales continúa y Netflix respondió con un amparo; fue la jueza federal Elizabeth Baca Cardoso quien concedió una suspensión a la cadena de películas, afirmando que se afecta la libertad de expresión de la plataforma.

Ante ello, Univisión llevó el caso al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien revocó la suspensión provisional, al resolver que no se trata de un caso de censura, sino de medidas cautelares ante una posible violación a la Ley Federal del Derecho de Autor. La denuncia de fondo para aclarar si Netflix violó derechos de autor de Univisión, que además reclama reparación del daño material por daños y perjuicios, se puede prolongar durante años en los juzgados de la CDMX. Iván Aguilera, como heredero universal de Juan Gabriel, autorizó y supervisó la producción "Juan Gabriel: "Debo, puedo y quiero", la cual se estrenó en Netflix el 30 de octubre de 2025.

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