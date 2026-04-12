Aries

Este día viene con una energía bastante favorable en el amor, sobre todo si tienes pareja; sin embargo, es necesario que evites engancharte en discusiones sin sentido. No todo debe convertirse en motivo de conflicto, ya que en muchas ocasiones te afectas por situaciones que no tienen verdadera importancia.

Tauro

En el ámbito del amor, es importante que analices cuidadosamente a quién estás dedicando tu tiempo. No todas las personas merecen tu paciencia ni tu entrega. Aprende a establecer límites desde el inicio, ya que de lo contrario puedes acostumbrarte a tolerar situaciones que no deberías permitir.

Géminis

Este es un momento para valorarte , elegirte a ti mismo y dejar de conformarte con migajas emocionales. Cuando reconoces tu propio valor, dejas de aceptar menos de lo que mereces.

Cáncer

Podrías comenzar a sentir atracción por alguien nuevo , incluso si ya tienes pareja. En este punto es importante reflexionar sobre qué tipo de persona deseas ser, ya que jugar con fuego puede resultar emocionante, pero también puede generar consecuencias y hacerte perder algo valioso.

Leo

Ese ex o esa persona que te causó daño podría regresar con la idea de que “ha cambiado”, pero es importante que mantengas una postura objetiva. La situación es clara: si ya falló una vez, no es necesario repetir la experiencia para confirmar lo mismo. Debes tener precaución, ya que puede presentarse con palabras agradables y promesas atractivas, aunque en el fondo la historia puede ser la misma.

Virgo

Si tienes pareja, se presentarán momentos en los que será necesario hablar con claridad, sin rodeos. Evita guardar lo que sientes, ya que eso puede generar acumulación emocional y posteriormente conflictos mayores. Si estás soltero o soltera, existe la posibilidad de conocer a alguien.

Libra

Prepárate, porque el pasado podría volver a tocar la puerta. Puede tratarse de una persona importante o de una historia que no quedó completamente cerrada. Aunque puede generar movimiento emocional e incluso cierta emoción, es fundamental no confundir la intensidad con la estabilidad.

Escorpión

En el amor, si tienes pareja, es recomendable disminuir los celos y la necesidad de controlarlo todo.

Sagitario

No necesitas de nadie para ser feliz , aunque en ocasiones lo olvides. Tu bienestar no puede depender de la atención o presencia de otras personas. Cuando te encuentras en equilibrio contigo mismo, todo lo demás fluye de manera distinta.

Capricornio

Una persona de piel clara podría regresar del pasado, y no lo haría de manera casual. Esta persona puede reactivar emociones, recuerdos y decisiones que considerabas cerradas.

Acuario

Se presentan oportunidades en el amor , pero también existe la tendencia a adelantarte, ilusionarte con rapidez y entregarte en exceso sin que te lo pidan. Posteriormente, esto puede llevarte a cuestionarte por qué no funcionó, cuando la causa puede ser no haber medido adecuadamente la situación.

Piscis

Si esa persona que te interesa muestra conductas confusas o señales de falta de compromiso, lo más recomendable es tomar distancia sin dramatizar. Sueles aferrarte a la idea de que las personas cambiarán, pero en la realidad, cada quien actúa de acuerdo con su naturaleza.

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