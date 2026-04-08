El tan anhelado regreso de BTS a los escenarios internacionales ya es una realidad, y México es uno de los grandes afortunados en al grupo coreano. Tras cuatro largos años de pausa obligatoria por su servicio militar, el aclamado septeto eligió a México como una parada estelar de su BTS World Tour “ARIRANG”, desatando la euforia total entre sus fieles seguidores.

Esta gira no solo marca su emotivo reencuentro con el público latino, sino que promete consolidarse como el espectáculo más grande, innovador y ambicioso en toda la historia de la exitosa banda.

¿Cuándo y dónde será el primer concierto de BTS como parte de su gira "ARIRANG"?

El inicio oficial de la gira “ ARIRANG” de BTS está programado para los días 9, 11 y 12 de abril , días en que ofrecerán una serie de conciertos en Corea del Sur que se espera que comiencen a las 7:00 de la noche hora local (04:00 de la madrugada tiempo de México).

La expectativa que se mantiene con el arranque de la gira “ARIRANG” es muy alta, sobre todo porque puedes seguir los conciertos en tiempo real mediante la plataforma Weverse… ¡pero aguas, que para ver los shows debes comprar un acceso digital en el sitio para ver uno o todos los shows del grupo surcoreano!

Sobre los precios del acceso, son los siguientes: 743.27 pesos por un día de transmisión si no se cuenta con membresía, mientras que un acceso para dos días puede alcanzar los mil 485.45 pesos. Si cuentas con Army Membership, tendrás acceso a beneficios especiales como poder ver los conciertos de arranque en 4K sólo pagando un poco más: 885.22 pesos por un día; si quieres el paquete completo de 3 días, el precio llega hasta los dos mil 458.95 pesos.



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¿Qué se sabe de los conciertos de BTS en México?

Las citas confirmadas para vivir en carne propia este fenómeno musical sin precedentes son los próximos 7, 9 y 10 de mayo de 2026 . El majestuoso Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México será el recinto encargado de albergar a decenas de miles de fans que corearán a todo pulmón los nuevos éxitos y los clásicos inolvidables de la agrupación.

La expectativa generada es tan abrumadora que incluso figuras políticas abogaron por abrir más fechas , aunque la apretada agenda global del grupo lo hizo logísticamente imposible.

¿Cuánto cuesta ver a BTS en el Estadio GNP Seguros de CDMX?

Si te preguntas cuánto costará ver a tus ídolos surcoreanos en vivo, las empresas Ocesa y Ticketmaster han revelado que los precios de los boletos oscilan entre los mil 767 y los 13 mil 330 pesos, ya con los cargos por servicio incluidos. Las entradas más exclusivas del evento ofrecen beneficios VIP inigualables, como el codiciado acceso a la prueba de sonido previa al show, artículos de regalo de edición limitada y entrada anticipada al recinto , garantizando una experiencia verdaderamente inolvidable para los verdaderos fanáticos.

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Para lograr asegurar tu lugar en este magno evento, fue vital contar con la ARMY Membership (Global), la cual funcionó como llave maestra de acceso durante las reñidas preventas exclusivas realizadas en enero. Aunque los boletos han volado de las taquillas virtuales, el estricto sistema de registro previo a través de la plataforma Weverse ayudó a validar la identidad de los compradores, buscando frenar de tajo la reventa masiva y asegurando que las verdaderas fans puedan disfrutar del espectáculo.

¡No sólo son los conciertos! BTS también ofrece experiencia inmersiva en Spotify

Pero la música en vivo no es lo único que la banda tiene preparado para consentir a nuestro país en esta nueva era. Para celebrar por todo lo alto el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, también titulado 'ARIRANG', el grupo traerá a México una fascinante experiencia inmersiva en colaboración con Spotify llamada "SWIMSIDE" . Esta dinámica interactiva permitirá a las fans adentrarse en el universo conceptual de la banda de formas novedosas, sumándose a los festejos globales que ya han conquistado metrópolis como Seúl y Nueva York.

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¿Cómo disfrutar los conciertos de BTS al máximo? Tips infalibles

Prepararse para un evento de esta colosal magnitud requiere de mucha estrategia y anticipación, por lo que aquí te dejamos una lista de tips rápidos para sobrevivir y gozar al máximo el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros:

Llega con mucha anticipación: Las filas para adquirir la mercancía oficial y para el ingreso al recinto suelen ser kilométricas desde tempranas horas.

Las filas para adquirir la mercancía oficial y para el ingreso al recinto suelen ser kilométricas desde tempranas horas. Prepara tu ARMY Bomb: Asegúrate de llevar baterías nuevas de repuesto y sincronizar tu lightstick a través de la app oficial antes de salir de casa.

Asegúrate de llevar baterías nuevas de repuesto y sincronizar tu lightstick a través de la app oficial antes de salir de casa. Revisa las políticas del recinto: El estadio mantiene reglas estrictas sobre el tamaño de las bolsas permitidas y los objetos prohibidos; evita contratiempos en la entrada.

El estadio mantiene reglas estrictas sobre el tamaño de las bolsas permitidas y los objetos prohibidos; evita contratiempos en la entrada. Planifica tu transporte: El tráfico en la zona oriente de la ciudad será sumamente pesado; considera usar el metro o llegar con varias horas de holgura.

Una de las grandes innovaciones tecnológicas de esta esperada gira es el impresionante diseño de producción que la agencia BigHit Music ha preparado meticulosamente. Las imágenes y videos filtrados en redes sociales revelan un deslumbrante escenario de 360 grados equipado con pantallas gigantes de ultra alta definición en el centro . Esta estructura de vanguardia garantizará que, sin importar en qué recóndita sección del estadio te encuentres, no te pierdas ni un solo detalle de las complejas coreografías y la arrolladora energía de los integrantes.

¿Qué canciones podrían estar en el setlist de BTS para su gira "ARIRANG"?

En cuanto al repertorio musical que encenderá la noche, aunque la lista oficial de canciones se mantiene bajo el más estricto secreto, las especulaciones de los fans no se han hecho esperar.

Se espera que el setlist incluya de manera protagónica los temas de su nuevo disco, el cual fusiona magistralmente ritmos de pop, vibrantes beats de hip-hop y nostálgicos sonidos tradicionales coreanos, destacando su exitoso sencillo principal "SWIM". Por supuesto, los himnos clásicos que los catapultaron a la fama mundial también resonarán con fuerza en la Ciudad de México

Como ves, el impacto de BTS va mucho más allá de la industria musical; su triunfal regreso representa un fenómeno cultural y económico sin precedentes en la era moderna. Con asombrosas proyecciones de ingresos que superan los mil 500 millones de dólares a nivel global, el 'ARIRANG' Tour reafirma el indiscutible poderío del K-pop en la industria del entretenimiento mundia l. Para el apasionado ARMY mexicano, este mes de mayo de 2026 quedará grabado con letras de oro en la historia como el momento exacto en que sus ídolos volvieron a casa para entregar el alma en el escenario.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

