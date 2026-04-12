Aquellos que esperaban con emoción el estreno de la película El Drama, ya pueden verla en su sala de cine favorita .

El Drama. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Protagonizada por Zendaya y Robert Pattison, escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, la trama se centra en una pareja que está a punto de casarse.

El Drama. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Emma y Charlie es una pareja aparentemente perfecta, profundamente enamorados y en cuenta regresiva para el día de su boda. Sin embargo, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado transformando la semana previa al casamiento en un estado emocional inestable .

El Drama. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

El Drama es la primera de tres películas en las que se verán juntos a Zendaya y Pattinson este año, ya que en el verano se reunirán en La Odisea y en diciembre en la tercera parte de Duna.

El Drama

(The Drama)

De Kristoffer Borgli.

Con Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie, Echo Campbell, Yaya Gosselin, Zoe Winters.

Estados Unidos, 2026.

XM