Aquellos que esperaban con emoción el estreno de la película El Drama, ya pueden verla en su sala de cine favorita.Protagonizada por Zendaya y Robert Pattison, escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, la trama se centra en una pareja que está a punto de casarse.Emma y Charlie es una pareja aparentemente perfecta, profundamente enamorados y en cuenta regresiva para el día de su boda. Sin embargo, la pareja ve su felicidad puesta a prueba cuando salen a la luz secretos que jamás habrían imaginado transformando la semana previa al casamiento en un estado emocional inestable.El Drama es la primera de tres películas en las que se verán juntos a Zendaya y Pattinson este año, ya que en el verano se reunirán en La Odisea y en diciembre en la tercera parte de Duna.(The Drama)De Kristoffer Borgli.Con Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, Mamoudou Athie, Echo Campbell, Yaya Gosselin, Zoe Winters.Estados Unidos, 2026.XM