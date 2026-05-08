¿BTS en el Zócalo? Sheinbaum abre la puerta a concierto gratuito en CDMX

El anuncio del regreso de la banda surcoreana BTS a México el próximo año abrió la puerta a especulaciones sobre la realización de un posible concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, una opción que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó por completo.

¿BTS gratis en el Zócalo de la Ciudad de México?

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que BTS ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, Sheinbaum subrayó que esta opción todavía no es una realidad, pues el regreso de la banda surcoreana se pactó apenas hace unos días.

"Bueno, no sabemos todavía, depende mucho de sus productores y todo", dijo.

No obstante, aseguró que su administración gestionará el asunto para saber si es factible que haya una presentación sin costo para los asistentes.

"Por lo pronto, lo que conseguimos es que regresen a México, eso ya es bastante porque no lo tenían contemplado. Entonces, regresan ahora a México en el 27. Y la otra parte, pues ya vamos a seguir gestionando si es factible o no, pero todavía no es una realidad" , añadió.

Habrá más conciertos gratuitos en México, afirma Sheinbaum

En su conferencia matutina de este viernes, la Mandataria defendió la realización de conciertos gratuitos en espacios públicos, con el objetivo de que las personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios puedan acceder a este tipo de eventos culturales.

Indicó que su administración, a través de la Secretaría de Cultura encabezada por Claudia Curiel, trabaja para que estos conciertos se expandan y lleguen a otras partes del país; es decir, que no solo se realicen en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y que además abarquen múltiples géneros musicales.

Mira esto: SEP adelanta fin de ciclo escolar por el Mundial y causa controversia

Asimismo, la Presidenta destacó que la industria del espectáculo ha crecido mucho en los últimos años, lo que ha incrementado el atractivo de México ante los ojos de artistas internacionales.

Esta semana, BTS visita México en el marco de su gira mundial Arirang, la cual marca su regreso tras cumplir con el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. La banda tiene programados tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México: jueves 7, sábado 9 y domingo 10 de mayo.

La visita del grupo generó un gran impacto en México, ya que más de 50 mil ARMYs se dieron cita en el Zócalo Capitalino el miércoles pasado para saludar a los integrantes de la banda.

Con información de SUN

Lee también: Bienestar alista suspensión de pagos de tres programas sociales en estos meses

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

