La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar alista la suspensión de pagos de tres programas sociales en estos meses, una medida que impactará a millones de estudiantes en todo el territorio nacional. Esta pausa en las dispersiones económicas responde a las reglas de operación vigentes establecidas por el Gobierno Federal, las cuales estipulan que los apoyos educativos se entregan únicamente durante los diez meses que dura el ciclo escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por lo tanto, es fundamental que las familias administren adecuadamente los recursos que recibirán en las próximas semanas para evitar contratiempos financieros durante el receso de clases.

¿Por qué Bienestar alista suspensión de pagos de tres programas sociales en estos meses?

El motivo principal de esta pausa administrativa radica en la llegada de las vacaciones de verano, correspondientes a los meses de julio y agosto. A diferencia de las pensiones para adultos mayores o personas con discapacidad, que se depositan de manera ininterrumpida cada bimestre, las becas educativas están diseñadas para cubrir exclusivamente el periodo de actividad académica.

De este modo, al concluir el ciclo escolar 2025-2026, el sistema detiene automáticamente las transferencias, reanudándose hasta el inicio del siguiente año lectivo.

¿Qué programas suspenderán sus pagos durante el verano?

Los tres programas específicos que se verán afectados por esta interrupción temporal son la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (para nivel secundaria), la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Estos apoyos, que buscan erradicar la deserción escolar y fomentar el desarrollo académico de los jóvenes mexicanos, suspenderán sus depósitos bimestrales durante el verano.

Es importante destacar que esta suspensión masiva es un proceso completamente normal, estipulado en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ningún beneficiario perderá su lugar en el padrón por esta pausa, siempre y cuando cumpla con los requisitos para recibir el apoyo.

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Recomendaciones para los beneficiarios de las becas del gobierno federal

Durante julio y agosto, los estudiantes no contarán con este respaldo financiero, por lo que se recomienda administrar mejor los recursos recibidos en el último bimestre del ciclo escolar vigente, los cuales se entregarán en el próximo mes de junio.

Ante la próxima dispersión de pagos, se sugiere a los beneficiarios consultar su saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar y estar al pendiente de la publicación del calendario de pagos. Asimismo, es vital no compartir el NIP de la tarjeta con personas desconocidas y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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