Westlife anuncia concierto en Arena Guadalajara por su 25 aniversario

Tras varios años lejos de los escenarios mexicanos, Westlife confirmó su regreso al país con una gira que incluirá una parada en Guadalajara. La agrupación irlandesa se presentará el próximo 25 de febrero de 2027 en la Arena Guadalajara como parte de “Westlife 25: The Anniversary World Tour” , serie de conciertos con la que celebran un cuarto de siglo de trayectoria.

El anuncio llega acompañado del lanzamiento de “Your Love Amazes Me”, nuevo sencillo incluido en "25 - The Ultimate Collection", álbum conmemorativo que reúne algunos de los mayores éxitos de la banda y material inédito grabado por sus integrantes Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan y Mark Feehily.

La nueva canción retoma el estilo de balada romántica que marcó los primeros años del grupo y fue producida por Jamie Scott, Daniel Bryer y Martin Hannah. De acuerdo con la propia banda, el tema busca reconectar con la esencia melódica que convirtió a Westlife en uno de los actos pop más exitosos de las últimas décadas.

El disco también incluirá “Chariot”, composición en la que participaron Ed Sheeran, Johnny McDaid y Will Reynolds. Además de los nuevos temas, la producción recopila canciones emblemáticas como “You Raise Me Up”, “Flying Without Wings” y “Uptown Girl”, piezas que ayudaron a consolidar la carrera internacional del cuarteto.

¿Cuándo inicia la gira mundial de Westlife?

La gira mundial arrancará en septiembre de 2026 con una extensa residencia en Dublín y posteriormente recorrerá Reino Unido y diversas ciudades europeas. El tour marcará además el regreso de Westlife como acto principal en escenarios continentales después de casi dos décadas.

México formará parte de esta celebración con tres conciertos programados para febrero de 2027. El recorrido iniciará el 24 de febrero en Monterrey, continuará en Guadalajara el 25 de febrero y cerrará el 27 de febrero en Ciudad de México.

Para el concierto en Guadalajara, la preventa Banco Azteca comenzará el 12 de mayo a las 10:00 horas y concluirá el 14 de mayo. Posteriormente se realizará la preventa SuperFan del 14 al 15 de mayo, mientras que la venta general arrancará el viernes 15 de mayo a través del sistema de Superboletos y en taquillas autorizadas.

Con más de 55 millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, Westlife mantiene una de las trayectorias más sólidas del pop contemporáneo. A lo largo de 25 años, la agrupación ha conseguido 14 sencillos número uno en Reino Unido y continúa siendo uno de los grupos con mayores ventas en Irlanda y territorio británico durante el siglo XXI.

Desde su reencuentro en 2019, la banda ha realizado más de 200 conciertos en distintos países, reafirmando la vigencia de un repertorio que sigue convocando a varias generaciones de seguidores.

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AO

