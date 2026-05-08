Polo & Pan traerá su electrónica francesa a Guadalajara

La escena electrónica internacional volverá a tener una parada en Guadalajara con la llegada de Polo & Pan, proyecto francés que se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos del llamado “French Touch”. El dúo ofrecerá un concierto el próximo 16 de junio en The Lab, recinto que recibirá una propuesta marcada por atmósferas psicodélicas , ritmos tropicales y una estética visual envolvente.

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Integrado por Paul Armand-Delille y Alexandre Grynszpan, el grupo ha destacado dentro de la electrónica contemporánea gracias a una mezcla que combina house, sonidos latinos, pop francés y texturas retro. Desde su irrupción con temas como “Canopée”, “Ani Kuni” y “Dorothy”, el proyecto parisino ha construido una identidad sonora elegante y festiva que los ha llevado a presentarse en festivales internacionales y escenarios de Europa, América y Asia.

Guadalajara recibirá una noche de electrónica psicodélica

El concierto en Guadalajara promete una experiencia inmersiva donde la música se complementará con visuales diseñados especialmente para potenciar el ambiente onírico que caracteriza sus presentaciones en vivo. La agrupación se ha ganado reconocimiento por convertir cada show en un viaje sensorial que oscila entre la pista de baile y la experimentación sonora.

La visita de Polo & Pan también confirma el interés que la ciudad ha despertado como punto clave para giras internacionales de música electrónica y propuestas alternativas. En los últimos años, Guadalajara ha fortalecido su presencia dentro del circuito de conciertos especializados, atrayendo proyectos europeos que encuentran en el público tapatío una audiencia cada vez más abierta a nuevas corrientes musicales.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Polo & Pan en The Lab?

Los boletos para la presentación estarán disponibles a partir de este viernes 8 de mayo a través de la plataforma de venta digital Boleto Móvil. Debido al formato del evento y a la popularidad del dúo francés, se prevé una alta demanda para una de las fechas electrónicas más esperadas de la temporada.

Actualmente, Polo & Pan continúa expandiendo su gira internacional con fechas en distintos países y una propuesta escénica que ha sido celebrada por fusionar sofisticación visual con un espíritu lúdico y bailable.

BOLETOMÓVIL

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