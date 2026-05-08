En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 8 al 10 de mayo de 2026

Aries: El color rojo atraerá abundancia.

Tauro: El azul será el color de la prosperidad.

Géminis: El amarillo atraerá claridad y abundancia.

Cáncer: El verde atraerá estabilidad y abundancia.

Leo: El amarillo atraerá la abundancia.

Virgo: El naranja y el verde atraerán prosperidad y equilibrio.

Libra: El verde será el color de la abundancia.

Escorpio: El azul atraerá energía positiva.

Sagitario: El azul fuerte será el color que atraerá éxito y tranquilidad.

Capricornio: Los colores rojo y amarillo potenciarán la abundancia.

Acuario: El color blanco atraerá prosperidad y estabilidad económica.

Piscis: Para atraer abundancia, deberá usar más los colores azul y verde.

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Con información de Mhoni Vidente.

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