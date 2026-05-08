Viernes, 08 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades

Por: El Informador

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Canva / FACEBOOK / Mhoni Vidente

En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

Te recomendamos: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 8 al 10 de mayo

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 8 al 10 de mayo de 2026

  • Aries: El color rojo atraerá abundancia.
  • Tauro: El azul será el color de la prosperidad. 
  • Géminis: El amarillo atraerá claridad y abundancia.
  • Cáncer: El verde atraerá estabilidad y abundancia.
  • Leo: El amarillo atraerá la abundancia. 
  • Virgo: El naranja y el verde atraerán prosperidad y equilibrio.
  • Libra: El verde será el color de la abundancia.
  • Escorpio: El azul atraerá energía positiva.
  • Sagitario: El azul fuerte será el color que atraerá éxito y tranquilidad.
  • Capricornio: Los colores rojo y amarillo potenciarán la abundancia. 
  • Acuario: El color blanco atraerá prosperidad y estabilidad económica.
  • Piscis: Para atraer abundancia, deberá usar más los colores azul y verde.

Lee también: Los dos estrenos imperdibles de HBO Max del fin de semana

Con información de Mhoni Vidente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones