Bridgerton: Polémica escena post-créditos de 5 minutos en la cuarta entrega

La cuarta temporada de “Bridgerton” ya puede verse completa en Netflix y sorprendió a la audiencia con un detalle inédito dentro de la serie: el episodio final incluye, por primera vez, una escena post-créditos al estilo de las producciones de Marvel Studios. Se trata de un momento emotivo que concluye la historia principal de esta entrega y, al mismo tiempo, anticipa lo que podría desarrollarse en las siguientes temporadas.

Esta secuencia aparece ya avanzados los créditos del capítulo 8 y marca una diferencia importante respecto a la obra original. En la novela “An Offer from a Gentleman”, escrita por Julia Quinn, la relación entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) culmina días antes de su boda. No obstante, la adaptación televisiva optó por ir más allá y mostrar en pantalla la ceremonia completa, un momento esperado por muchos seguidores.

La escena traslada al público a My Cottage, la casa de campo donde la relación de los protagonistas tomó forma durante la temporada y que ahora sirve como escenario de una boda íntima. Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) asume el papel de padrino y, mientras aguarda la llegada de la novia, le dice a su hermano:“Lo más sabio que puedo decirte es: no me escuches nunca más. Papá estaría muy orgulloso de ti. Yo lo estoy”.

Más adelante, Sophie avanza hacia el altar acompañada de Alfie (David Moorst), su amigo cercano, quien la entrega en la ceremonia, mientras Hazel (Gracie McGonigal) participa como dama de honor. En declaraciones a Radio Times, la actriz Yerin Ha explicó el significado de este gesto: “La familia la definen las personas que eliges”.

Entre los asistentes también se observan detalles relevantes: Posy (Isabella Wei) aparece tomada de la mano de Lord Barnaby (Zheng Xi Yong), y Hazel comparte miradas con John (Oli Higginson), el lacayo de los Bridgerton.

¿Qué representa la pintura que cierra la escena?

El tramo final muestra el interior de My Cottage, donde se aprecia un cuadro de Sophie caracterizada como la Dama de Plata (Lady in Silver), esta vez sin máscara, firmado por Benedict Bridgerton. La imagen adquiere un valor simbólico, ya que durante la temporada el personaje enfrentó dudas sobre su vocación artística y su tendencia a dejar proyectos inconclusos.

En declaraciones a Netflix Tudum, el actor Luke Thompson señaló: “el hecho de que termine la pintura simboliza que está llevando algo hasta su máximo potencial en lugar de abandonarlo”, reflejando así una evolución personal. De este modo, la obra no solo funciona como una muestra de amor hacia Sophie, sino también como señal de crecimiento artístico y emocional.

¿Qué adelanta la escena sobre las siguientes entregas de la serie?

Durante la celebración, las hermanas Bridgerton intercambian comentarios que apuntan hacia el futuro. Kate (Simone Ashley) pregunta: “¿De quién creen que será la próxima boda?”, y Eloise (Claudia Jessie) responde: “Me encantan las bodas. Toda la mejor gente reunida en un solo lugar”. Ante la reacción de los presentes, añade: “¡Como invitada!”.

Por su parte, cuando Penelope (Nicola Coughlan) consulta a Francesca (Hannah Dodd) si considera volver a casarse, ella responde: “¿Yo? ¿Una boda? No. Ya tuve mi gran amor. Una vez es suficiente”.

Estas líneas funcionan como referencias directas para quienes conocen la saga literaria, pues Eloise y Francesca están confirmadas como protagonistas de las temporadas 5 y 6, aunque aún no se ha anunciado el orden.

Además, la showrunner Jess Brownell ofreció otra pista durante el estreno en París. En una entrevista con Deadline, mostró dos pañuelos con las iniciales “E” y “F”, reforzando que ambas tendrán su propia entrega.

Aunque existen especulaciones que apuntan a que Eloise podría encabezar la quinta temporada, debido a la sensación de aislamiento que experimenta en los episodios recientes frente a sus hermanas ya casadas, hasta el momento no se ha emitido confirmación oficial.

