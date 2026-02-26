¡Corre! Ticketmaster ofrece ocho conciertos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara al 2x1 hoy jueves 26 de febrero de 2026 A continuación te mostramos el listado de eventos que aplican a dicha promoción en nuestro estado y sus diversos recintos repartidos en los municipios principales.

Para poder aprovechar esta oferta que te permite comprar dos boletos al precio de uno, deberás acceder al portal en línea de Ticketmaster y elegir el concierto al que deseas asistir.

Si el evento es parte de los conciertos que aplican al jueves 2x1 de Ticketmaster, al momento de procesar tu compra encontrarás la leyenda de la promoción. En tu carrito de compra notarás el precio individual ya con el descuento hecho.

Te recomendamos procesar la compra lo más pronto que puedas. El listado de eventos solo está disponible durante el día de hoy o hasta agotar existencias.

Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Ticketmaster

Fecha Artista Recinto Domingo 1 de marzo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Auditorio Telmex Miércoles 18 de marzo Dread Mar I Auditorio Telmex Jueves 19 de marzo Soda Infinito Teatro Diana Viernes 20 de marzo Mentiras la Gira Teatro Galerías Jueves 26 de marzo Love of Lesbian Auditorio Telmex Jueves 16 de abril Afterglow Teatro Galerías Sábado 18 de abril Sonora Dinamita Teatro Diana Jueves 23 de abril

El Malilla Auditorio Telmex Viernes 29 de mayo Leire Martínez Teatro Galerías

Para realizar la compra, necesitarás tener una sesión abierta dentro del portal digital de Ticketmaster. Para crear una cuenta necesitas un correo electrónico disponible. Para terminar de realizar la compra requieres una tarjeta bancaria de cualquier tipo con los fondos suficientes para tu compra.

