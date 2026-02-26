En el contexto de los recientes hechos de violencia registrados en el país, el debate público volvió a intensificarse. En México, la libertad de expresión permite que cualquier persona, sin necesidad de ser especialista en un tema, comparta su postura y que esta alcance a un amplio sector de la población. Sin embargo, esas opiniones no siempre coinciden con la visión de quienes ejercen el poder, situación que quedó reflejada nuevamente durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los acontecimientos del pasado domingo, relacionados con el fundador y ex líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, quien fue capturado y posteriormente abatido por fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), generaron distintas reacciones. A partir de estos hechos, se evidenciaron posturas encontradas frente a la estrategia del Gobierno federal, encabezado por la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Entre quienes expresaron su inconformidad se encuentra el creador de contenido Luisito Comunica, uno de los influencers con mayor número de seguidores en el país. A través de sus redes sociales, criticó la situación derivada de los episodios violentos en varios estados y su mensaje tuvo eco hasta Palacio Nacional.

"Oigan no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México, a la ver@&%$, que perro miedo", dijo Luisito Comunica en sus redes sociales.

"La verdad yo estaba ahorita desconectadísimo, estaba en la selva y tal, ahora ya estoy en un aeropuerto, abro Instagram, veo las noticias de lo que está pasando en mi país, no no no, está horrible, es una película de miedo, o sea, ¿qué está pasando, quién está a cargo de esta mama$%&?, cómo duele ver a tu país en esas condiciones, es un territorio de guerra, a la madre, neta estoy shockeado con el corazón roto, o sea, feísimo, gente de verdad cuídense muchísimo, al menos por lo que veo ahora en las noticias se ve horrendísimo".

Ante estos señalamientos, la Mandataria respondió durante su conferencia matutina y restó importancia a las críticas provenientes de figuras digitales que, según señaló, anteriormente abordaban otros temas. "Ahora ya ha comunicadores, ¿cómo le llaman?, influencers, que antes hablaban de otras cosas y ahora ya hablan de política, ¿no?", respondió en La Mañanera, Claudia Sheinbaum. "Y que la mitad de lo que dicen es mentira, pero la gente sabe distinguir".

