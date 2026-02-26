Jueves, 26 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La respuesta de Sheinbaum ante las críticas de Luisito Comunica

Entre quienes expresaron su inconformidad por la gestión de los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo, se encuentra Luisito Comunica

Por: El Informador

La mandataria federal respondió durante su conferencia matutina y restó importancia a las críticas. INFORMADOR/ARCHIVO

La mandataria federal respondió durante su conferencia matutina y restó importancia a las críticas. INFORMADOR/ARCHIVO

En el contexto de los recientes hechos de violencia registrados en el país, el debate público volvió a intensificarse. En México, la libertad de expresión permite que cualquier persona, sin necesidad de ser especialista en un tema, comparta su postura y que esta alcance a un amplio sector de la población. Sin embargo, esas opiniones no siempre coinciden con la visión de quienes ejercen el poder, situación que quedó reflejada nuevamente durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los acontecimientos del pasado domingo, relacionados con el fundador y ex líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, quien fue capturado y posteriormente abatido por fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), generaron distintas reacciones. A partir de estos hechos, se evidenciaron posturas encontradas frente a la estrategia del Gobierno federal, encabezado por la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

LEE: ¿De qué trató la llamada de Trump y Sheinbaum tras caída de "El Mencho"?

Entre quienes expresaron su inconformidad se encuentra el creador de contenido Luisito Comunica, uno de los influencers con mayor número de seguidores en el país. A través de sus redes sociales, criticó la situación derivada de los episodios violentos en varios estados y su mensaje tuvo eco hasta Palacio Nacional.

"Oigan no manchen, estoy viendo las noticias de lo que está pasando ahorita en México, a la ver@&%$, que perro miedo", dijo Luisito Comunica en sus redes sociales. 

"La verdad yo estaba ahorita desconectadísimo, estaba en la selva y tal, ahora ya estoy en un aeropuerto, abro Instagram, veo las noticias de lo que está pasando en mi país, no no no, está horrible, es una película de miedo, o sea, ¿qué está pasando, quién está a cargo de esta mama$%&?, cómo duele ver a tu país en esas condiciones, es un territorio de guerra, a la madre, neta estoy shockeado con el corazón roto, o sea, feísimo, gente de verdad cuídense muchísimo, al menos por lo que veo ahora en las noticias se ve horrendísimo".

Ante estos señalamientos, la Mandataria respondió durante su conferencia matutina y restó importancia a las críticas provenientes de figuras digitales que, según señaló, anteriormente abordaban otros temas. "Ahora ya ha comunicadores, ¿cómo le llaman?, influencers, que antes hablaban de otras cosas y ahora ya hablan de política, ¿no?", respondió en La Mañanera, Claudia Sheinbaum. "Y que la mitad de lo que dicen es mentira, pero la gente sabe distinguir".

LEE: ¿A qué santos era devoto "El Mencho" y qué les pedía?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones