El romance, la elegancia y los escándalos a manos de Lady Whistledown han vuelto a la pantalla chica con el anhelado estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton", la exitosa serie de época de Netflix.

Luego de habernos enamorado del Duque, vivido el amor secreto entre el vizconde y Miss Sharma, y acompañado a Penelope hasta los brazos de Colin; es momento de que Benedict, el segundo Bridgerton y el de espíritu más libre y bohemio, encuentre el amor verdadero.

Esta temporada, protagonizada por Luke Thompson, como Benedict, y Yerin Ha, como Sophie Baek, promete la culminación de un amor de polos opuestos, especialmente cuando de la esfera socio/económica se refiere. Veremos una trama en la que el amor quedará atrapado entre la fantasía y la realidad, y ninguna de las dos crea las circunstancias idóneas para que el romance florezca, por lo que los personajes principales de esta historia tendrán que aprender a abrazar un poco de ambas.

¿De qué trata la cuarta temporada de "Bridgerton"?

Esta temporada centra su atención en Benedict Bridgerton, quien a pesar de que tanto su hermano mayor como su hermano menor están felizmente casados, él se encuentra renuente a sentar cabeza y casarse.

Esto es, hasta que una mujer misteriosa y cautivadora capta su atención en un baile de máscaras. Aunque Benedict solo conoce a su interés amoroso como la Dama de Plata, en realidad se trata de Sophie, una ingeniosa criada con sus propios secretos y sueños.

Sin embargo, la historia pinta para ser más compleja que eso, debido a que tanto Benedict como Sophie se enfrentarán a un choque de realidad, pues ambos vienen de mundos completamente distintos.

¿Cuántos episodios tiene la cuarta temporada de "Bridgerton"?

Esta entrega sigue fielmente el formato de todas las temporadas anteriores, por lo que cuenta con ocho capítulos de alrededor de una hora de duración.

En el clásico estilo de los grandes estrenos de Netflix, la plataforma de streaming ha dividido el lanzamiento de esta entrega en dos partes. El Volumen 1 de la cuarta temporada ya está disponible y cuenta con los primeros cuatro episodios; mientras que el Volumen 2 llegará a las pantallas este jueves 26 de febrero, y estará conformado por los siguientes cuatro capítulos.

Los primeros cuatro episodios se llaman:

Capítulo 1: "El vals"

"El vals" Capítulo 2: "El tiempo suspendido"

"El tiempo suspendido" Capítulo 3: "El campo junto al otro camino"

"El campo junto al otro camino" Capítulo 4: "La propuesta de un caballero"

Y los cuatro episodios que culminarán esta historia y serán estrenados el día de hoy se llaman:

Capítulo 5: "¿Sí o no?"

"¿Sí o no?" Capítulo 6: "El paso del invierno"

"El paso del invierno" Capítulo 7: "El más allá"

"El más allá" Capítulo 8: "Baile en el campo"

Con información de El Universal

