Smiling Friends de HBO "cancela" el show en su tercera temporada

En la madrugada de este jueves 26, Michael Cusack y Zach Hadel sorprendieron a los seguidores del contenido de Adult Swim al confirmar que Smiling Friends concluirá con su tercera temporada. La noticia se dio a conocer mediante un video publicado en el canal oficial de YouTube del bloque, donde explicaron que la historia no continuará como se había previsto originalmente.

Tras finalizar la producción de los nuevos episodios, ambos creadores reconocieron el desgaste que implicó el proceso. "Después de terminar la tercera temporada, Zack y yo tuvimos el mismo sentimiento de que salimos muy agotados después de realizar estos episodios, pero a la vez muy orgullosos de lo que logramos", expresó Cusack, quien además presta su voz a los personajes Pim y Allan.

Respecto a las razones para cerrar el proyecto, señalaron que consideran haber dicho todo lo que deseaban con la serie y que era preferible concluirla antes de que se transformara "en algo menos de lo que habían imaginado". También recordaron que desde el inicio se propusieron realizar el programa al máximo de sus capacidades, sin alargarlo innecesariamente:

"Al principio de la serie dijimos de hacer lo mejor que podíamos hacer el show al 100% y no queríamos extender su vida, después de seguir la serie sin descansos al final de la tercera temporada dijimos "esto sería un buen momento para terminarlo" y no queremos hacer más temporadas agotados o hecho a medias. (...) No sería bueno darles "slop" a las audiencias".

Los creadores aclararon que la decisión fue completamente suya y no una imposición de la productora. De acuerdo con sus palabras, el canal respaldó su determinación pese al crecimiento en popularidad que ha tenido la animación, situación que podría resultar inesperada para parte del público.

Aun así, el cierre no será inmediato. Se anunció que el 12 de abril se estrenarán dos episodios nuevos en Adult Swim. Además, Cusack y Hadel continuarán trabajando juntos en futuros proyectos y dejaron abierta la posibilidad de desarrollar algún especial más adelante. Por ahora, la serie animada llega oficialmente a su conclusión.

Cabe recordar que en junio de 2025, durante el Festival de Annecy, Adult Swim había renovado Smiling Friends por dos temporadas adicionales antes del estreno de la tercera. En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, realizada poco después de terminar esa entrega, ambos fueron consultados sobre cuánto tiempo imaginaban que podría prolongarse la producción.

“Veremos cómo nos sentimos después de la cuarta y la quinta, y entonces Zach y yo nos reuniremos y decidiremos cuál es el siguiente plan. Podemos garantizar que no va a durar tanto como otras series”, comentó Cusack. Hadel añadió: “Aunque tuviéramos mil ideas al final de la quinta temporada, no vamos a continuar durante mucho tiempo. Eso es todo lo que puedo decir. No vamos a poner un número, pero la quinta temporada se acerca probablemente a donde querremos terminarla. Incluso nuestros agentes piensan que vamos a llegar a la temporada 80 [risas]”, respondió Cusack.

La historia de “Smiling Friends” se centra en las experiencias cotidianas de dos amigos que trabajan en una pequeña compañía dedicada a llevar felicidad a un entorno peculiar y lleno de color.

Actualmente, la serie puede verse en HBO Max con opciones de doblaje y subtítulos en español, además de transmitirse en la señal de Adult Swim Latinoamérica.

