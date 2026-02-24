Netflix revela primer vistazo de Orgullo y Prejuicio y a sus protagonistas

Netflix presentó el primer vistazo oficial de su nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio, la emblemática novela de Jane Austen publicada en 1813. El adelanto confirma a los actores que darán vida a Elizabeth Bennet y al señor Darcy, además de ofrecer un acercamiento visual a la atmósfera romántica y social que caracteriza esta historia clásica de la literatura universal.

La producción, concebida como una serie limitada, apuesta por una versión fiel al texto original y con una cuidada recreación de época. Con este anuncio, la plataforma refuerza su estrategia de adaptar grandes obras literarias para nuevas audiencias globales, apostando por un elenco reconocido y una narrativa que respete la esencia de la autora británica.

Una nueva versión del clásico literario

La serie estará protagonizada por Emma Corrin en el papel de Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Fitzwilliam Darcy. El primer avance difundido por la plataforma muestra escenas sin diálogo, centradas en miradas, encuentros sociales y paisajes campiranos que evocan la Inglaterra georgiana donde se desarrolla la historia.

La adaptación contará con guion de Dolly Alderton y dirección de Euros Lyn, reconocido por su trabajo en la serie Heartstopper. La producción constará de seis episodios y buscará profundizar en los matices psicológicos y sociales que hicieron de la novela una obra imprescindible.

El elenco se completa con figuras destacadas como Olivia Colman en el papel de la señora Bennet y Rufus Sewell como el señor Bennet. También participan Freya Mavor, Jamie Demetriou, Daryl McCormack, Louis Partridge, Rhea Norwood, Siena Kelly y Fiona Shaw, consolidando un reparto internacional que combina experiencia y nuevos talentos.

De acuerdo con lo adelantado por la plataforma, la serie priorizará una ambientación detallada, vestuario acorde a principios del siglo XIX y locaciones en el Reino Unido que recrean tanto el entorno rural como los salones aristocráticos donde transcurre la trama. La historia, centrada en las dinámicas familiares de las hermanas Bennet y las tensiones de clase, conserva los elementos que han convertido a la obra en referente del romance literario.

¿Cuándo se estrena Orgullo y Prejuicio?

Esta nueva producción se suma a una larga lista de adaptaciones previas del clásico, entre ellas la miniserie de la BBC de 1995 y la película de 2005 protagonizada por Keira Knightley. Sin embargo, Netflix ha subrayado que su versión buscará una aproximación contemporánea en ritmo y profundidad emocional, sin alterar la estructura esencial de la novela.

La plataforma confirmó que el estreno está previsto para el otoño de 2026 y que la serie estará disponible a nivel mundial dentro de su catálogo.

YC