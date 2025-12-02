Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 2 al 7 de diciembre

La primera semana del último mes del año vibrará al ritmo de las mejores bandas y artistas musicales que llegarán a Guadalajara para encender el ambiente festivo que pronto se sentirá en cada rincón de la ciudad.

Con ritmos audaces, melodías pegajosas y un ambiente cálido y divertido, esta semana l a Perla Tapatía dará la bienvenida a algunos de los conciertos más esperados del año, que llenarán los recintos más populares con sus éxitos y canciones estelares.

¡Prepárate! Del 2 al 7 de diciembre, la llamada Ciudad de las Rosas tiene programados numerosos espectáculos. Si eres amante de los shows en vivo y la música, aquí te compartimos las opciones disponibles con todos sus detalles para que disfrutes de un buen rato de pura música.

Los shows que tomarán Guadalajara esta semana

Manuel Turizo llegará a Guadalajara este martes 2 de diciembre para ofrecer una noche llena de ritmo y romanticismo. El cantante colombiano se presentará en la Arena Guadalajara a las 21:00 horas, donde hará vibrar al público con sus mayores éxitos. Los boletos van desde los 661 hasta los 2 mil 325 pesos mexicanos, una oportunidad para disfrutar de uno de los artistas latinos más populares del momento

ESPECIAL

Pierce The Veil encenderá la energía alternativa este martes 2 de diciembre con un show que promete intensidad y emoción. La banda llegará al Teatro Estudio Cavaret a las 21:00 horas para reencontrarse con sus fans tapatíos. Los boletos van de los 951 a los mil 208 pesos mexicanos.

Trono de México tomará el escenario este jueves 4 de diciembre en el A uditorio Telmex, donde arrancará su presentación a las 21:00 horas. El público podrá disfrutar de una noche llena de potencia musical con entradas que van desde los 600 hasta los 2 mil pesos mexicanos.

La Lom llevará su propuesta sonora al C3 Rooftop este viernes 5 de diciembre a partir de las 19:00 horas. Será una velada íntima y distinta, con acceso disponible por 628.65 pesos mexicanos.

Maldita Vecindad llegará con su vibra inconfundible este viernes 5 de diciembre para prender la Arena Guadalajara a las 21:00 horas. Los fans podrán disfrutar de sus grandes clásicos con boletos que van de 628 a mil 632 pesos mexicanos.

Camilo Séptimo también se suma al viernes 5 de diciembre con una presentación en el Teatro Diana a las 21:00 horas. La banda mexicana traerá su estilo atmosférico y emocional, con entradas entre 732 y mil 757 pesos mexicanos.

ESPECIAL

Flor Bertotti regresará con su encanto este viernes 5 de diciembre en el Auditorio Telmex, donde se presentará a las 21:00 horas . Sus seguidores podrán disfrutar del espectáculo con boletos de 500 a 2 mil 500 pesos mexicanos.

Disidente tomará el escenario est e sábado 6 de diciembre en la Concha Acústica del Parque Agua Azul. El concierto comenzará a las 16:00 horas y ofrecerá una descarga de rock local con precios que van de 400 a mil 200 pesos mexicanos.

También puedes leer: Los estrenos imperdibles de Netflix del 2 al 7 de diciembre

T.A.T.U volverá a escena este sábado 6 de diciembre en el Teatro Estudio Cavaret con un concierto programado para las 21:00 horas. Será una noche cargada de nostalgia, con boletos entre 2 mil y 3 mil 500 pesos mexicanos.

Matute llevará su Disco Stereo Tour a la Arena Guadalajara este sábado 6 de diciembre a las 21:00 horas. El grupo promete una fiesta llena de éxitos retro, con boletos disponibles desde 628 hasta 3 mil 389 pesos mexicanos.

Picus cerrará la semana musical este domingo 7 de diciembre en el Auditorio Telmex. El concierto iniciará a las 17:00 horas, una oportunidad ideal para disfrutar en familia. Las entradas van de 450 a mil 790 pesos mexicanos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP