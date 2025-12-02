Ciclo de cine gratuito de Guillermo del Toro en CDMX: ¿cuándo, dónde es y qué películas proyectarán?

Prepara las palomitas de maíz y tu refresco favorito, pues en este mes de diciembre iniciará el ciclo de cine gratuito dedicado a Guillermo del Toro, uno de los directores mexicanos más influyentes y talentosos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. A continuación te decimos todo lo que debes de saber sobre esta celebración cinematográfica.

Recuerda que la entrada es gratuita. Los asistentes solo deberán acudir directamente al recinto en las fechas indicadas. Se recomienda llegar temprano para asegurar lugar. Termina el año de la mejor manera y adéntrate en el universo de Guillermo del Toro donde lo oscuro y profundamente humano se fusionan de una manera artística y única.

¿Cuándo y dónde será el ciclo de cine gratuito de Guillermo del Toro?

La cita es en el Centro Cultural Futurama en Ciudad de México, ubicado en Cda. de Otavalo 15, Lindavista, Gustavo A. Madero, 07300. Estas serán las películas y sus respectivos días en las que se presentarán:

Lunes 1: “El callejón de las almas perdidas”

Martes 2: “Pinocho”

Miércoles 3: “El laberinto del Fauno”

Jueves 4: “La forma del agua”

Viernes 5: “Frankenstein”

Viernes 19: “El espinazo del diablo”

Por otro lado, también se proyectará la serie: “El gabinete de las curiosidades”.

Lunes 15: Capítulos 1 y 2

Martes 16: Capítulos 3 y 4

Miércoles 17: Capítulos 5 y 6

Jueves 18: Capítulos 7 y 8

El entrañable director de cine Guillermo del Toro es reconocido por estas películas y otros proyectos cinematográficos. Gracias a su gran talento y trayectoria ha recibido premios internacionales, incluido el Oscar a Mejor Director.

Este ciclo de cine representa una oportunidad única para homenajear las obras de uno de los creadores más importantes del cine contemporáneo. Aprovecha esta oportunidad de disfrutar, de manera gratuita, estas historias que han marcado la estética del horror y la fantasía en la pantalla grande y que, para muchos, han llegado a sus corazones.

