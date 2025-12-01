La mañana de este lunes 1 de diciembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que durante este mes se habilitará el registro de nuevas personas beneficiarias para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Durante la conferencia la Mañanera del Pueblo, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria indicó que el registro comienza el día de hoy y abarcará hasta el próximo 13 de diciembre.

El trámite se lleva a cabo en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. No obstante, las personas que tengan alguna dificultad para acudir presencialmente al registro podrán solicitar una visita domiciliaria comunicándose directamente a la Línea del Bienestar.

Los interesamos deberán cumplir con los requisitos y presentar los documentos necesarios:

Calendario de Registro Pensión Bienestar diciembre 2025

El proceso se llevará a cabo de forma escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido:

Lunes 1 y 8 de diciembre - A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre - D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre - I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Bienestar?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana.

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar en diciembre 2025?

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial Inapam o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Las personas interesadas en recibir el apoyo pueden consultar el módulo de registro más cercano a su domicilio en la página web de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

Durante el 2025, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un pago de 6 mil 200 pesos cada dos meses, mientras que el de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil pesos.

No obstante, es posible que estos montos aumenten en el 2026, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación proyectada.

