La mañana de este lunes 1 de diciembre, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que durante este mes se habilitará el registro de nuevas personas beneficiarias para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.Durante la conferencia la Mañanera del Pueblo, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria indicó que el registro comienza el día de hoy y abarcará hasta el próximo 13 de diciembre.El trámite se lleva a cabo en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. No obstante, las personas que tengan alguna dificultad para acudir presencialmente al registro podrán solicitar una visita domiciliaria comunicándose directamente a la Línea del Bienestar. Los interesamos deberán cumplir con los requisitos y presentar los documentos necesarios:El proceso se llevará a cabo de forma escalonada, de acuerdo con la inicial del primer apellido:Lunes 1 y 8 de diciembre - A, B, CMartes 2 y 9 de diciembre - D, E, F, G, HMiércoles 3 y 10 de diciembre - I, J, K, L, MJueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, RViernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, ZSábados 6 y 13 de diciembre: Todas las letrasLas personas interesadas en recibir el apoyo pueden consultar el módulo de registro más cercano a su domicilio en la página web de la Secretaría del Bienestar: https://www.gob.mx/bienestarDurante el 2025, la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un pago de 6 mil 200 pesos cada dos meses, mientras que el de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil pesos.No obstante, es posible que estos montos aumenten en el 2026, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación proyectada.