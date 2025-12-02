McDonalds lanza colección de Friends: Conoce fecha, dónde y cómo conseguirla

Una de las series más emblemáticas de la televisión regresa a escena gracias a McDonald's, que este martes anunció su nueva colaboración con Friends en todas sus sucursales del país.A través de sus redes sociales, la cadena de comida rápida presentó su más reciente colección de figuras coleccionables de edición limitada, disponibles a partir del 2 de diciembre.A diferencia de otros lanzamientos, estos juguetes —Rachel, Mónica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross— no se incluirán en la Cajita Feliz, sino exclusivamente al adquirir un McTrío.El menú especial que incluye una figura de colección, papas, refresco grande y una hamburguesa Big Mac tiene un costo de $ 239 pesos. Además, incorpora una salsa marinara hecha a base de tomate y especias, diseñada para darle un toque distinto al sabor clásico de la cadena.También existe una opción con Nuggets de pollo, papas, refresco mediano y la figura coleccionable por el mismo precio.Las figuras femeninas retoman detalles icónicos de la serie:En cuanto a los personajes masculinos:Las figuras ya forman parte del menú oficial de McDonald’s. Sin embargo, en algunos estados la colección podría tardar un poco más en llegar, por lo que se recomienda verificar disponibilidad previamente.También es posible adquirirlas a través de aplicaciones de entrega de comida como Uber Eats, Rappi, Didi Food y otras plataformas.Con esta colaboración, McDonald’s busca ofrecer productos pensados en sus consumidores adultos y en los fans de la serie, invitándolos a revivir recuerdos con estos muñecos coleccionables de los personajes más queridos de Friends. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP