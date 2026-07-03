Aleks Syntek traerá a Guadalajara la celebración de sus 35 años de trayectoria

Guadalajara será una de las escalas de la gira con la que Aleks Syntek conmemora 35 años de carrera artística. El cantautor mexicano llegará al Teatro Diana el próximo 5 de septiembre, a las 21:00 horas , con un espectáculo que recorrerá los temas más representativos de su catálogo y rendirá homenaje a una de las trayectorias más sólidas del pop nacional.

El concierto ha sido concebido como una velada de celebración en la que el público podrá revivir algunos de los mayores éxitos del intérprete, además de disfrutar de un montaje que incluirá invitados especiales y diversas sorpresas para recordar las distintas etapas de su carrera.

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Syntek y la consolidación de su trayectoria

Con más de tres décadas sobre los escenarios, Syntek se ha consolidado como cantante, compositor, productor y músico, construyendo un repertorio que ha marcado a varias generaciones . A lo largo de estos años, ha firmado canciones que forman parte de la memoria del pop mexicano y ha mantenido una presencia constante tanto en los escenarios como en proyectos para cine y televisión.

Su trayectoria también se refleja en un amplio reconocimiento dentro de la industria musical. Ha sido nominado en múltiples ocasiones a los premios Grammy y Latin Grammy, además de obtener galardones como los Billboard y MTV. En el ámbito cinematográfico ha recibido distinciones como el Ariel, la Diosa de Plata y el Canacine por su trabajo como compositor de música original.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Teatro Diana. Los precios van de 500 a 2 mil 600 pesos .

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FF