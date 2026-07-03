Tras varios meses de expectativa entre los seguidores de la franquicia, "El diablo viste a la moda 2" ya tiene confirmada su llegada a Disney+ en México, donde estará disponible para los suscriptores después de su paso por los cines.

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La esperada secuela reúne nuevamente al elenco que convirtió a la cinta original en un fenómeno desde su estreno en 2006. Meryl Streep vuelve a interpretar a la exigente editora de Runway, Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway retoma el papel de Andy Sachs, la joven periodista que marcó la historia de la primera película.

El reparto también contará con el regreso de Emily Blunt, quien volverá a dar vida a Emily Charlton, así como de Stanley Tucci, que interpretará nuevamente al reconocido director de arte Nigel Kipling, personaje que le valió una nominación al Premio Emmy.

¿De qué trata El diablo viste a la moda 2?

Luego de 20 años desde el lanzamiento de la primera cinta, esta secuela trae de regreso a Miranda Priestly en un escenario diferente en las calles Nueva York, rodeado de incertidumbre y retos de una industria editorial en constante innovación.

Con la transformación digital azotando NY, Emily Charlton se convierte en una poderosa ejecutiva del mundo del lujo, lo que provoca una nueva rivalidad entre ambas. Por su parte, Andy Sachs también reaparece con una renovada etapa profesional, lista para dejar atrás el pasado y aliarse con su exjefa, que está evitando a toda costa jubilarse y alejarse de la moda.

Además del elenco original, la secuela incorporó a nuevos actores al reparto como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux y Lucy Liu, quienes dieron vida a personajes que ampliaron el universo de la historia.

¿Cuándo se estrena en Disney Plus?

Disney confirmó que la secuela de la exitosa película, basada en el bestseller de Lauren Weisberger y producida por 20th Century Studios estará disponible en Disney+ a partir del 29 de julio de 2026.

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Mientras llega la fecha de estreno, quienes deseen revivir la historia podrán encontrar "El diablo viste a la moda" en el catálogo de Disney+. Con ello, los seguidores y amantes de la moda tendrán la oportunidad de refrescar la memoria.

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