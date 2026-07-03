¿Vale la pena ir a ver 'Minions y Monstruos' al cine? 6 claves que pueden ayudarte

En plena fase definitoria de la Copa del Mundo, en donde los partidos son matar o morir, pocas películas se atreven a llegar a salas. Pero hay valientes, algunas con poderío económico y otras más independientes, que vale la pena ver este fin de semana.

Dieciséis años después de haber nacido dentro de "Mi villano favorito" como los eternos servidores del antagónicos, los minions están más amarillos que nunca.

Esta semana llega a salas de México su nueva película "Minions y Monstruos" que ya ha sido recibida por la crítica con comentarios mayoritariamente positivos, pero será ahora el público el que decida la calificación.

Y para que vayas preparado a la función que decidas ir, te dejamos aquí lo que debes saber antes de eso, para que en las pláticas luzcas como un verdadero minionmaniaco.

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Claves que debes saber de "Minions y Monstruos"

Pierre Coffin, quien ha codirigido cuatro películas de la franquicia y ha prestado su voz a los minions en cada una de las entregas, es ahora el responsable total de la historia situada en los 20's, cuando los minions se siente huérfanos al no tener un amo a quien servir, pero encuentran en el cine una salida para sus intereses. Ahora no sólo están los conocidos Kevin, Stuart y Bob, sino que surgen James y Henry, que a todos pondrán como locos y más cuando encuentran como aliado a un ser verde que no es lo que aparenta ser. Como el cine forma parte importante de la historia, atención a los cameos de gente conocida que hay, como George Lucas. Hay guiños del comportamiento de los minions a figuras como Buster Keaton y Charlie Chaplin, pero también referencias a cintas como "Godzilla", "El día que la Tierra se detuvo", "La mosca", "Plan 9" e "Invasores de Marte". Aquí será tu destreza y conocimiento del cine, la que te sacará avante. Por vez primera se sabrá por qué los minios usan overoles azules. Y no, no es porque son eternos trabajadores y aparte son durables, sino que tiene que ver con algo del excentricismo de alguno de ellos. En la película los personajes amarillos se vuelven estrellas mediáticas y, como tal, son tratados. O al menos eso es lo que ellos creen.

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4. Abelito, el artista de 25 años, quien mide poco más de 1.10 metros y pesa alrededor de 30 kilos, presta su voz a Goomi, el pequeño ser verde que se convierte en amigo de los minions, pero que en realidad tiene un objetivo oscuro para la Tierra. Goomi está inspirado en los personajes de H. P. Lovecraft.

5. Carlos Vallarta es otros de los talentos ocupados por el fime, interpretando a un ser espacial que también quiere conquistar al planeta, mientras que el periodista deportivo Alberto Lati da sus cuerdas vocales a un productor de cine con mucho poder, pero igual doble discurso ante los protagonistas.

6. "Minions", la primera película que puso en solitario a los amarillitos en 2015, ocupa el sitio 31 de las películas más taquillera de todos los tiempos en el mundo. Costó 74 millones de dólares, pero ganó más de mil millones, es decir, prácticamente recaudó 12 billetes por cada uno gastado en la producción.

JM