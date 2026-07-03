¿Vale la pena ir a ver 'Minions y Monstruos' al cine? 6 claves que pueden ayudarte

En plena fase definitoria de la Copa del Mundo, en donde los partidos son matar o morir, pocas películas se atreven a llegar a salas. Pero hay valientes, algunas con poderío económico y otras más independientes, que vale la pena ver este fin de semana.Dieciséis años después de haber nacido dentro de "Mi villano favorito" como los eternos servidores del antagónicos, los minions están más amarillos que nunca.Esta semana llega a salas de México su nueva película "Minions y Monstruos" que ya ha sido recibida por la crítica con comentarios mayoritariamente positivos, pero será ahora el público el que decida la calificación.Y para que vayas preparado a la función que decidas ir, te dejamos aquí lo que debes saber antes de eso, para que en las pláticas luzcas como un verdadero minionmaniaco. 4. Abelito, el artista de 25 años, quien mide poco más de 1.10 metros y pesa alrededor de 30 kilos, presta su voz a Goomi, el pequeño ser verde que se convierte en amigo de los minions, pero que en realidad tiene un objetivo oscuro para la Tierra. Goomi está inspirado en los personajes de H. P. Lovecraft.5. Carlos Vallarta es otros de los talentos ocupados por el fime, interpretando a un ser espacial que también quiere conquistar al planeta, mientras que el periodista deportivo Alberto Lati da sus cuerdas vocales a un productor de cine con mucho poder, pero igual doble discurso ante los protagonistas.6. "Minions", la primera película que puso en solitario a los amarillitos en 2015, ocupa el sitio 31 de las películas más taquillera de todos los tiempos en el mundo. Costó 74 millones de dólares, pero ganó más de mil millones, es decir, prácticamente recaudó 12 billetes por cada uno gastado en la producción.JM