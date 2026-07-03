La salud mental volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que Alejandro Fernández compartiera que vive con depresión y ansiedad. El cantante aseguró que recibe tratamiento especializado e hizo un llamado a buscar ayuda profesional y hablar abiertamente sobre estos padecimientos.

Alejandro Fernández habla por primera vez con mayor apertura sobre su salud mental

Alejandro Fernández, uno de los artistas más reconocidos de la música mexicana, sorprendió a sus seguidores al compartir uno de los aspectos más personales de su vida: reveló que desde hace años enfrenta depresión y ansiedad, padecimientos que atiende con tratamiento médico especializado.

La confesión ocurrió durante una etapa de alta exposición pública para el intérprete de "El Potrillo", quien recientemente ofreció un multitudinario concierto en Guadalajara, en el contexto del Mundial 2026.

En sus declaraciones, el cantante explicó que, aunque en algunos momentos experimenta episodios relacionados con estos trastornos, sigue las indicaciones de los especialistas que lo atienden y considera fundamental dar prioridad a su bienestar emocional. Su testimonio llamó la atención porque pocas veces había hablado con tanta franqueza sobre este tema.

El cantante asegura que buscar ayuda no es una señal de debilidad

Durante su mensaje, Alejandro Fernández destacó la importancia de acudir con profesionales de la salud cuando aparecen síntomas de depresión o ansiedad. El artista subrayó que pedir apoyo no debe interpretarse como un signo de debilidad, sino como un paso necesario para enfrentar este tipo de padecimientos.

Además, señaló que hablar abiertamente sobre la salud mental contribuye a eliminar los estigmas que aún existen alrededor de estos trastornos y puede motivar a otras personas a iniciar un tratamiento cuando lo necesiten. Con estas declaraciones, el cantante buscó normalizar una conversación que, durante años, muchas personas han evitado por miedo al juicio social.

No es la primera vez que Alejandro Fernández habla sobre ansiedad

Aunque en esta ocasión profundizó más en el tema, no es la primera vez que el intérprete hace referencia a su bienestar emocional. En entrevistas anteriores ya había revelado que experimentó ataques de pánico y episodios de ansiedad relacionados con sus presentaciones en vivo.

Incluso explicó que estas experiencias llegaron a influir en algunos de sus hábitos antes de subir al escenario, como parte de la manera en que intentaba afrontar la presión que implican los conciertos. Ahora, Fernández aseguró que mantiene un seguimiento constante con especialistas y que actualmente busca un mayor equilibrio entre su carrera artística y su vida personal.

Priorizar la salud mental también forma parte de sus planes

Durante sus declaraciones, Alejandro Fernández explicó que uno de sus objetivos es encontrar un balance entre el trabajo y el tiempo personal. Como parte de esa búsqueda, el cantante contempla tomar un periodo de descanso junto a su pareja, Karla Laveaga, con el propósito de fortalecer su bienestar emocional.

El artista dejó claro que cuidar la salud mental requiere atención constante y que seguir las recomendaciones médicas forma parte de ese proceso.

Más allá de compartir su diagnóstico, el mensaje de Alejandro Fernández puso sobre la mesa la importancia de hablar sin prejuicios sobre la depresión y la ansiedad. El cantante recordó que estos trastornos pueden presentarse en cualquier persona, independientemente de su profesión, trayectoria o éxito.

Su experiencia busca demostrar que incluso figuras públicas con una carrera consolidada pueden enfrentar desafíos relacionados con la salud mental y beneficiarse del acompañamiento profesional.

EFE/ARCHIVO

La decisión de Alejandro Fernández de compartir públicamente su experiencia representa un nuevo llamado para hablar con mayor apertura sobre la depresión y la ansiedad. El cantante insistió en que acudir con especialistas forma parte del proceso para enfrentar estos trastornos y reiteró la importancia de eliminar los prejuicios que todavía existen alrededor de la salud mental.

Su testimonio adquiere un significado especial al provenir de una de las figuras más importantes de la música mexicana, ya que ayuda a visibilizar que estos padecimientos pueden afectar a cualquier persona, sin importar su reconocimiento o trayectoria.

Al mismo tiempo, su mensaje busca recordar que hablar del tema, recibir atención profesional y dar seguimiento al tratamiento son acciones que pueden formar parte del camino hacia el bienestar emocional. Sin añadir detalles que no hayan sido confirmados, las declaraciones del intérprete colocan nuevamente la salud mental en el centro de la conversación pública y refuerzan la importancia de buscar apoyo cuando sea necesario.

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